Serena se impõe, elimina Halep e marca encontro contra Osaka no Australian Open

Em grande atuação, a #11 Serena Williams bateu a #2 Simona Halep e se garantiu em uma semifinal de Slam pela 40ª vez. Williams fechou a partida válida pelas quartas de final do Australian Open na manhã desta terça-feira (16) com duplo 6/3, em 1h22, na Rod Laver Arena. Esta foi a nona vitória da estadunidense contra a romena em 11 confrontos.

No primeiro set, Halep conseguiu explorar o segundo saque da rival - vencendo 58% dos pontos nesta situação -, mas só conseguiu ameaçar o serviço no terceiro game, quando conseguiu a quebra. Serena conseguiu equilibrar agressividade e precisão, e só enfrentou este break point - a romena teve somente quatro winners e quatro erros não-forçados, contra 14 e 13 de Williams, respectivamente.

Serena quebrou o serviço de Halep em 2/3 oportunidades que teve e garantiu a vitória no set em 38 minutos.

O segundo set foi de mais erros e de cinco quebras de serviço. Halep se arriscou mais e esteve com uma quebra a frente duas vezes, mas Serena mostrou muita preparação física para lutar e se defender bem. A romena sacou em 2/0 e 3/1, mas em ambos os momentos foi quebrada.

O game crucial foi o sétimo game quando Halep chegou a salvar cinco break points, mas, outra vez se esforçando muito na defesa, Serena conseguiu a quebra crucial. No total, a estadunidense quebrou o saque da romena três vezes em sequência e venceu os últimos cinco games para assegurar a vitória em 45 minutos.

👏 @serenawilliams advances to her 4️⃣0️⃣th Grand Slam semifinal 👏



The No.10 seed defeats World No.2 Halep 6-3, 6-3.#AO2021 pic.twitter.com/SFzVZiKj86