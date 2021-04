Osaka atropela Hsieh e se garante nas semifinais do Australian Open

A trajetória da #3 Naomi Osaka continua incrível nesta edição do Australian Open. Campeã da última edição do US Open, a japonesa conseguiu sua 12ª vitória neste nível ao vencer a taiwanesa #71 Su-wei Hsieh por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 66 minutos de jogo na noite desta segunda-feira (15). Osaka é a primeira tenista garantida nas semifinais do torneio.

Logo de cara, parecia que Hsieh iria oferecer mais resistência do que realmente ofereceu. No primeiro game do jogo, a taiwanesa ameaçou quebrar o serviço de Osaka ao abrir 0-40, mas foi incapaz de efetivar a perda para adversária, que se safou.

Este, talvez, tenha sido o único momento real de perigo em todo o jogo oferecido por Hsieh. Ao salvar seu serviço, Osaka começou sua ótima aparição e conseguiu quebrar o serviço da adversária por duas vezes no set e fechou a parcial em 6/2, com a incrível marca de 100% de aproveitamento dos pontos em seu primeiro serviço e mais 10 winners.

No segundo set, passeio de Osaka. Segura na defesa, a japonesa não sofreu nenhuma ameaça de quebra de serviço e quebrou duas vezes o serviço de Hsieh, além de obter quatro aces, 85% de aproveitamento dos pontos em seu primeiro serviço e 14 winners, fechando o set em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0.

Com a vitória, Osaka garante vaga nas semifinais e vai enfrentar a vencedora do confronto entre a #2 Simona Halep e a #11 Serena Wiliams. Até aqui, a campeã de 2019 venceu Halep uma vez em cinco confrontos, e duas em três contra Serena.