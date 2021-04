Sem dificuldades, Swiatek vence Inglis e avança em Adelaide

Nesta quarta-feira (24), a #18 Iga Swiatek venceu um duelo no qual teve poucos problemas contra a qualifier #136 Maddison Inglis no WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Em apenas uma 1h15, o primeiro set teve a tranquila parcial de 6/1 a favor da polonesa. No seguinte, um pouco mais de competitividade: 6/3.

Sem problemas

Até o terceiro game do jogo, tudo como manda o figurino: tenistas confirmando os próprios serviços em games relativamente curtos - no período, o maior foi, justamente, o terceiro, com sete pontos. A sorte do jogo começou a mudar no quarto momento, no primeiro serviço da australiana rejeitado por Swiatek.

No sexto, a polonesa aproveitou o terceiro break point em sete pontos e, mais uma vez, quebrou o saque da rival. Confirmar o set, entretanto, foi complicado: em longos 13 pontos, a atual campeã de Roland Garros salvou dois break points e foi aproveitar apenas o terceiro set point.

O segundo set, tal qual o primeiro, começou equilibrado. Apenas no sétimo game o saque de Inglis foi quebrado. Dois momentos depois, no nono, nova rejeição da polonesa e partida vencida por 6/3.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Adelaide International 2021, Swiatek enfrentará a norte-americana #37 Danielle Collins, que vem de grande vitória sobre a atual campeã do torneio, a #1 Ashleigh Barty.