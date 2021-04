Muguruza aplica 'pneu' em Swiatek e marca novo encontro com Sabalenka em Dubai

No ranking do WTA, #15 Iga Swiatek está à frente de #16 Garbiñe Muguruza - embora por vantagem mínima. A vantagem, entretanto, passou longe de existir nas oitavas de final do WTA 1000 de Dubai, disputada nesta quarta-feira (10). Mais do que venceu por dois sets a zero, a espanhola teve uma atuação convincente no confronto inédito entre campeãs de Roland Garros.

No primeiro set, um 'pneu' (ou seja, 6/0) a favor de Muguruza. No segundo, Swiatek foi mais competitiva, mas a espanhola venceu por 6/4.

Muguruza brilha

Após quebrar o saque da adversária logo no primeiro game da partida, Muguruza deixou a impressão que a partida poderia ser equilibrada no momento seguinte, quando teve dificuldades para confirmar o serviço - ela precisou salvar dois break points em treze pontos. Depois disso, entretanto, a espanhola passeou. Em games curtos, ela contou com muitos erros na polonesa e venceu 14 dos últimos 15 pontos da parcial, fechando em 6/0.

A competitividade deu as caras no segundo set. Embora tenha cedido o saque no terceiro game, Swiatek voltou melhor após uma ida ao banheiro. Ela chegou a quebrar o serviço de Muguruza no sexto momento e equilibrar a partida. A polonesa, entretanto, voltou a falhar no nono momento, sendo rejeitada pela ex-número 1 do mundo, que não cedeu novas chances e fechou a parcial do segundo set em 6/4.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Dubai Tennis Championships, Garbiñe Muguruza enfrentará #8 Aryna Sabalenka, que vem de vitória convincente sobre a #24 Anett Kontaveit.

As duas se enfrentaram na semana passada em Doha, e Muguruza saiu com a vitória em grande partida de três sets.