Sabalenka confirma favoritismo contra Cornet em Dubai; Bertens perde mais uma

Terceira cabeça de chave do WTA 1000 de Dubai, a #8 Aryna Sabalenka venceu, nesta terça-feira (9), a #59 Alizé Cornet. A partida, válida pela segunda rodada do torneio, foi finalizada em dois sets - mas com enredos bem distintos entre si.

No primeiro set, a bielorrussa começou com uma grande vantagem e precisou, apenas, administrá-la. No segundo, após muitos erros das duas tenistas, atleta aproveitou os erros ainda mais frequentes da francesa para fechar a partida. Sabalenka fechou com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h28.

Arrancadas

O começo de partida de Sabalenka foi espetacular. Nos primeiros cinco games, vitória da bielorrussa em todos - quebrando o saque da adversária em três oportunidades. Nem mesmo a derrota no sexto momento, em que sacava, foi o suficiente para tirar a vitória da melhor ranqueada - mesmo com a francesa vencendo um empolgante game de 17 pontos, salvando cinto break points.

O início do segundo set foi de altos e baixos. Foram cinco games consecutivos quebrados, sendo os cinco primeiros sem vitória da sacadora. No oitavo e no nono momento, mais uma vez, saques rejeitados. Após toda a sequência, Cornet perdia por 5/4. Logo no game seguinte, a francesa viu Sabelanka vencer o game, o set e a partida.

Sabalenka tem agora pela frente a #24 Anett Kontaveit, que vem de vitória em sets diretos sobre a #67 Sorana Cirstea.

Surpresa

A terça-feira também rendeu, ao menos, uma grande surpresa no torneio. Fora da lista de top 100 da WTA, a qualifier #125 Tereza Martincova venceu a favorita #11 Kiki Bertens com relativa facilidade.

Em 1h20, a tcheca fez 6/1 no primeiro set, encontrando mais resistência no segundo - mas, mesmo assim, vencendo por 6/4. Este foi o segundo jogo de simples de Bertens no ano, e a segunda derrota em dois sets.

Martincova conseguiu grande vitória contra cabeça de chave 5 (Foto: Divulgação/Dubai Tennis Championships)

Martincova encara na próxima rodada a jovem prodígio #40 Cori Gauff, que vem de vitória de virada sobre a #20 Marketa Vondrousova.