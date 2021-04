Sabalenka erra pouco e vence Kontaveit em Dubai; Gauff e Mertens seguem firme

Não seria um confronto simples para #8 Aryna Sabalenka. A bielorrussa, entretanto, facilitou o próprio trabalho e teve uma atuação praticamente sem erros contra a #24 Anett Kontaveit, vencendo por dois sets a zero a partida válida pelas oitavas de final do WTA 1000 de Dubai 2021 nesta quarta-feira (10).

Em apenas 1h06 de jogo, Sabalenka venceu o primeiro set por 6/3 e, no segundo, triunfou por 6/2.

Impecável

Em primeiro set de games bastante curtos (o mais longo foi o terceiro, com seis pontos), Sabalenka quebrou o saque de Kontaveit no sexto momento - quando passou a vencer por 4/2. Ela, então, apenas administrou a vantagem para anotar 6/3 no período inicial da partida.

O segundo set, logo no segundo game, teve o momento mais longo da partida: salvando um break point, Sabalenka precisou de 13 pontos para confirmar o saque.

A recuperação veio logo na sequência: no terceiro game, com Kontaveit sacando, a bielorrussa quebrou o serviço da adversária. No sétimo momento, após onze pontos, a estoniana, mais uma vez, entregou o momento para a adversária - que, logo no game seguinte, fechou o período em 6/2.

Nas quartas de final do Dubai Tennis Championships, Sabalenka reencontra a #16 Garbiñe Muguruza, que vem de grande vitória sobre a #15 Iga Swiatek. Elas se enfrentaram na semana passada em Doha, e a espanhola venceu.

Gauff e Mertens seguras

Em dois outros jogos das oitavas de final, duas tenistas venceram em atuações com muitas semelhanças. A norte-americana #40 Cori Gauff venceu #125 Tereza Martincova por 6/4 e 6/2.

A jovem de 16 anos faz sua melhor campanha na carreira em torneios desta magnitude. Ela vai alcançar seu melhor ranking após a disputa em Dubai - no mínimo o 35º posto. Na próxima rodada, ela encara a #54 Jil Teichmann, que vem de vitória sobre a #31 Ons Jabeur.

Coco makes the quarters 🎱



We have another first-time WTA 1000 quarterfinalist as @CocoGauff races through against Martincova, 6-4, 6-2!

Também com parciais de 6/4 e 6/2, a belga #18 Elise Mertens contra a francesa #47 Caroline Garcia. A cabeça de chave 10 agora encara a embalada #36 Jessica Pegula, que só perdeu dois games em vitória sobre a #6 Karolina Pliskova nesta rodada.