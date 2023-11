Baiana Luana Paiva vai às quartas na 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador

A baiana Luana Paiva se classificou, nesta quarta-feira, para as quartas de final da 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), torneio dos mais importantes do juvenil do país e dos que mais revelam talentos para o tênis nacional. O evento é realizado no Clube Bahiano de Tênis, no bairro da Graça, e tem a parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

A tenista local passou pela compatriota Ana Cruz por 6/0 7/5 e encara a jamaicana Alyssa James: "Entrei bem no jogo, no 1º set consegui me impor e não dar chances, segundo set foi bem duro, ela abriu 4/1 e depois 5/4 mas consegui virar e fechar 7/5", disse: "Agora jogo contra uma jamaicana, sei que vai ser duro, mas estou bem confiante e vou fazer o possível para sair com essa vitória".

Outro baiano, Victor Rocha, de 16 anos e com patrocínio da Solutis/Faz Atleta , foi superado nas oitavas diante do cabeça de chave 2, Henrique de Brito, por 6/2 6/4 e se despediu.

O goiano de apenas 14 anos, Luis Miguel, emplacou mais uma vitória e está nas quartas. Ele passou por Caio Dourado por um duplo 6/4 e enfrenta Thiago Guglieri, quinto favorito. Miguel havia batido na terça-feira o top 100 e principal favorito, o carioca Nicolas Oliveira. Miguel foi semifinalista de Wimbledon este ano na categoria 14 anos e somou títulos no circuito europeu em sua idade.

A quinta-feira marca o dia com as quartas de final e definição dos semifinalistas.

Ao todo são 350 atletas de sete países (Brasil, Holanda, Colômbia, Argentina, Paraguai, Peru e Jamaica) contabilizando todas as categorias desde o mundial até 18 anos, passando pelo Sul-Americano Cosat (16 e 14 anos) e o Brasileiro (12 anos). O número é um recorde histórico para o evento.

O Bahia Juniors Cup é responsável por revelar grandes talentos do tênis brasileiro. Nos últimos anos, João Fonseca foi campeão de 2021 e recém conquistou o título do US Open. Em 2017, Thiago Wild levantou o caneco em final contra Sebastian Baez. Ele venceu no ano seguinte o US Open juvenil e hoje está entre os 80 melhores do ranking profissional. Sebastian Baez foi o vice-campeão na mesma edição e hoje está entre os 30 do mundo no profissional.

O Bahia Juniors Cup já revelou outros grandes nomes do tênis nacional como Gustavo Kuerten, campeão na categoria 16 anos, em 1993 em final épica contra o baiano Duda Catharino, hoje o diretor do evento. Outros nomes que passaram pelo evento foram Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, entre outros.

