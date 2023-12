Alaor Azevedo revela que WTT Contender Rio 2024 poderá ter presença maior de Top 20 mundiais

O presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e vice-presidente da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), Alaor Azevedo, marcou presença no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, nesta segunda-feira (11), terceiro dia de competições do TMB Platinum - Campeonato Brasileiro. E trouxe novidades importantes sobre as competições internacionais e nacionais da modalidades. Entre elas, uma que interessa muito aos fãs brasileiros: a possibilidade de presença maior de Top 20 mundiais no WTT Contender Rio 2024, que acontece entre os dias 20 e 26 de maio.

Em entrevista ao Canal CBTM, o dirigente lembrou que não existe mais a limitação de três Top 20 mundiais nos eventos WTT Contender, como é o caso de competição do Rio de Janeiro. Último torneio antes do fechamento do ranking olímpico, que define os cabeças de chave para os Jogos de Paris, o evento pode ser um desfile de grandes craques mundiais.

"Em maio, no Rio, teremos mais uma vez o WTT Contender; desta vez, sem limitação de número entre os melhores atletas do mundo. Acredito que pelo menos uns 15 do Top 20 virão participar do torneio”, disse o dirigente, lembrando que o calendário 2024 está recheado de atrações:

"O calendário 2024 está bem extenso. Teremos quatro TMB Platinum, dois torneios Paralímpicos, sendo um Fator 40 de altíssimo nível. Neste, a França virá competir, trazendo uma grande delegação, e também o Chile, que foi o nosso principal adversário no Parapan disputado em Santiago. E também realizaremos o Paralímpico Fator 20".

Após felicitar Jorge Fanck, treinador da Seleção Brasileira Feminina, pelo título de campeão do TMB Platinum com a Sogipa-RS, Alaor falou sobre planos da CBTM para a próxima temporada.

"Fanck é um grande profissional. O período que passou na França, em Montpellier, em tempo integral, lhe deu uma bagagem muito grande. O sucesso obtido com ele nos motiva a mandar outros treinadores não somente para a Europa, como para a China também. É um trabalho inovador que ainda trará mais resultados", afirmou o presidente da CBTM.

Aproveitando sua presença no Centro Paralímpico Brasileiro, Alaor teve a oportunidade de revelar à comunidade do tênis de mesa mais alguns dos planos da entidade. No próximo ano, os TMB Challenge Plus terão apoio especial da CBTM para que se equiparem cada vez mais aos eventos TMB Platinum. E revelou também uma novidade proveniente da visita que fez esta semana, junto à diretoria da ITTF, à sede do Comitê Olímpico Internacional, em Lausanne, na Suíça: uma sugestão sua que foi acatada pelo presidente do COI, Thomas Bach.

"No COI, durante a reunião, o assunto prioritário foi a área tecnológica. Inteligência Artificial, E-Sports... Por minha sugestão, vamos criar o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa E-Sports. E a partir de 2025, haverá um grande competição promovida pelo Comitê Olímpico Internacional para alavancar esse projeto ainda mais", afirmou Alaor Azevedo, que nesta terça-feira (12) estará no Rio representando a CBTM na cerimônia de entrega do prêmio Sou do Esporte.

"A CBTM é tricampeã do Sou do Esporte em Governança e vamos em busca do tetra. Aliás, tetra não, penta, pois ano passado recebemos dois prêmios (em 2022, além do prêmio por Governança, a CBTM faturou na categoria Equidade – Melhores Práticas). Somos líderes em Governança no âmbito do Comitê Olímpico Brasileiro e, além de ser uma orgulho, isso nos concede vantagens importantes para o desenvolvimento do tênis de mesa no Brasil", encerrou.