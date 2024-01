Cinquenta atletas de todo o Brasil participam do BT Camp comandado por Juca Russo em Indaiatuba

Cinquenta jovens participam, a partir desta terça-feira, 16, até a sexta, 19, da segunda edição do BT Camp , que será realizado na Arena Deco Beach, em Indaiatuba (SP), um dos mais modernos complexos de esportes de areia do país, que tem parceira da Beach Sports Assessoria, a BSA.



Crianças e adolescentes dos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, Distrito Federal e da Bahia terão três dias de uma imersão com uma experiência incrível comandada por Juca Russo e profissionais de Beach Tennis. Além do treinamento em quadra, técnico e tático, físico e mental, a garotada terá alojamentos, restaurante e um time de monitores ativos.



"Expectativas são as melhores possíveis pois temos a composição que vai certamente proporcionar uma experiência ímpar. De um lado a estrutura de uma academia de primeiro mundo e do outro jovens engajados na evolução pessoal e competitiva, que buscam cada vez mais se aprimorar. Temos uma equipe técnica formada de primeira linha com professores para proporcionar o melhor para nossos jovens atletas. E o refinamento de profissionalismo dado pela BSA no planejamento e marketing. Neste cenário estou seguro em afirmar que o BT Camp entrará na lista de desejos dos jovens atletas no período das férias escolares", destacou Juca Russo que trabalhará com os treinadores Renata Russo, Rafael Bueno, Idalício Souza, José Jacaré, Maurício Ferreira, Altair Ximenes, Xico Vidal e Nicolas Bueno.



Juca Russo dirigiu por vários anos a Seleção Brasileira juvenil de Beach Tennis com o vice-campeonato mundial em 2021, no Rio de Janeiro. Ainda revelou seus três filhos, Hugo Russo, atual 13º do mundo, Gustavo Russo, 17º, e Augusto Russo, no top 70 mundial.



