Grandes nomes paranaenses confirmaram presença e irão disputar o BT 200 JOOG Foz do Iguaçu, patrocinado pela JOOG SPORTS, uma grande etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis que distribuirá US$ 15 mil em premiação e contará importantes mais de 200 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis para as Duplas Masculinas e Femininas. O evento ocorre entre os dias 19 e 22 de março na Arena Kirmayr.

A terceira edição do evento que cresceu de tamanho terá a presença ilustre da jovem Vitória Marchezini, de 18 anos, número cinco do ranking mundial, natural de Rolândia (PR). Ela atuará com sua dupla fiel com Sophia Chow, quarta colocada. A parceria engatou grandes resultados no ano passado conquistando sete títulos, entre eles o Sand Series de Valinhos (SP) e o Pan-Americano realizado no Chile, derrubando as principais duplas do mundo.

"Minha primeira vez jogando o torneio, só estive em Foz do Iguaçu para passear. Sempre é bom jogar com a família e amigos por perto e também nosso primeiro torneio ITF internacional na temporada, então estou muito ansiosa", disse Marchezini que mesmo com pouca idade já soma 21 títulos internacionais na carreira: "Optamos não jogar esses primeiros torneios do ano para treinar e também descansar porque depois a sequência é longa , estamos muito focadas treinado bastante com o nosso treinador Danny Cirela e animada para voltar às quadras", apontou.

Outras estrelas estarão presentes

O Paraná terá também a presença do atleta de Maringá, Giovani Cariani, 26º do mundo, que atuará com o paulista Daniel Mola. O atleta de Foz do Iguaçu, Diego Rodrigues, formará dupla com Guilherme Brizuela, outro atleta de Foz:

"Estou muito feliz e empolgado para esse torneio em casa, torneio que está com um nível muito alto, os melhores do mundo estão vindo, mas minhas expectativas são boas, afinal estamos em casa com a torcida a nosso favor vamos para cima deles".



Esta será a terceira edição do evento que cresceu de tamanho e foi promovida de um BT 100 (premiação de US$ 10 mil e 100 pontos) para um BT 200. O evento será realizado na Arena Kirmayr JOOG com oito quadras descobertas e conta com bar, loja de artigos esportivos e um espaço Kids. A competição terá transmissão dos canais PlayBT em duas quadras de forma simultânea.



Os amadores contarão com pontuação FPT 1500 JOOG e podem se inscrever até o dia 13 de março pelo site da Federação Paranaense de Tênis pelo link -> https://fpt.com.br/Torneio/Info/2024/fpt-beach-series-1500-77-1500fozkirmayr-4927.



O BT 200 JOOG Foz do Iguaçu tem o patrocínio master da JOOG SPORTS e conta com os patrocínios do Grupo Viale Hotéis, Banco BRB, CellShop e La Caverna. Os hotéis oficiais são o Viale Hotéis, Viale Iguassu, Viale Tower, Double Tree by Hilton e Viale Cataratas.