A turística cidade de Foz do Iguaçu (PR) receberá, entre os dias 19 e 22 de março, o BT 200 JOOG Foz do Iguaçu, patrocinado pela JOOG SPORTS, uma grande etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis que distribuirá US$ 15 mil em premiação e contará importantes mais de 200 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis para as Duplas Masculinas e Femininas.



Esta será a terceira edição do evento que cresceu de tamanho e foi promovida de um BT 100 (premiação de US$ 10 mil e 100 pontos) para um BT 200. O evento será realizado na Arena Kirmayr JOOG com oito quadras descobertas e conta com bar, loja de artigos esportivos e um espaço Kids. A competição terá transmissão dos canais PlayBT em duas quadras de forma simultânea.



"É um evento muito importante para o esporte local que nasceu aqui na cidade na pandemia. A expectativa é gigante já que os melhores do mundo estarão aqui e já temos mais de 100 duplas amadoras confirmadas. Além de grandes jogos, os participantes terão a possibilidade de fazer turismo local acompanhando as belezas naturais das Cataratas. Queremos proporcionar aos estrangeiros e ao público local que não tem o acesso fácil para ver esses jogadores, já que estamos longe dos grandes centros onde os grandes torneios acontecem", detalhou Carlos Kirmayr Jaquetti, organizador da competição.



As inscrições seguem abertas no profissional até o dia 7 de março com inscrições no site da ITF e para os amadores nas Duplas Masculinas, Femininas além da Dupla Mista nas categorias A, B, C e D. Os amadores contarão com pontuação FPT 1500 JOOG e podem se inscrever até o dia 13 de março pelo site da Federação Paranaense de Tênis pelo link -> https://fpt.com.br/Torneio/Info/2024/fpt-beach-series-1500-77-1500fozkirmayr-4927.



O BT 200 JOOG Foz do Iguaçu tem o patrocínio master da JOOG SPORTS e conta com os patrocínios do Grupo Viale Hotéis, Banco BRB, CellShop e La Caverna. Os hotéis oficiais são o Viale Hotéis, Viale Iguassu, Viale Tower, Double Tree by Hilton e Viale Cataratas.