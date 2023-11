Superliga Feminina: Praia Clube e Pinheiros estreiam com vitória

A Superliga Feminina 2023/2024 começou, de vez, nesta terça-feira (7). Dois jogos foram disputados: Dentil Praia Clube x São Caetano e Pinheiros x Sesi Bauru.

Dentil Praia Clube, Pinheiros e Sesi Bauru estreiaram hoje. Já o São Caetano foi superado pelo Bluvôlei no último sábado (4) pelo placar de 3x1 em jogo adiantado da terceira rodada.

Veja agora como foram os jogos da rodada:

Dentil Praia Clube x São Caetano

O atual campeão da Superliga, Dentil Praia Clube, estreiou na competição com uma vitória tranquila. As mineiras venceram pelo placar de 3x0 (25x19;25x17;25x19).

Mesmo com um elenco renovado em relação à temporada anterior, a equipe do Dentil Praia Clube vem apresentando um alto nível de voleibol. O time venceu o Campeonato Mineiro 2023 e fez uma boa partida em sua estréia.

Sofia Kuznetsova e Dobriana Rabadzhieva foram poupadas por problemas físicos. Por conta disso, Paulo Coco escalou Pri Souza e Kasiely como titulares.

Além da mudança nas ponteiras, a levantadora Naiane e a oposta Tainara, esta destaque do jogo com 21 pontos e eleita melhor jogadora da partida, também jogaram como titulares.

Embora guerreiro, o time de São Caetano não fez frente às aurinegras. Mesmo à frente do placar em determinado momento dos sets, a equipe não conseguiu confirmar a vitória em nenhuma parcial.

Na sequencia da competição, o Dentil Praia Clube viaja ao interior paulista para encarar a equipe do Sesi Bauru na sexta-feira (10) às 21h. Já o São Caetano ganha um descanso após realizar dois jogos. Enfrenta o mesmo Sesi Bauru em casa no dia 16 às 20h.

Dentil Praia Clube comemora vitória contra o São Caetano (Foto: @DentilPraiaClube)

Pinheiros x Sesi Bauru

Pinheiros e Sesi Bauru duelaram em confronto emocionante logo na primeira rodada. Os times jogaram entre si pela quarta vez no ano, dois jogos na semifinal e um na fase classificatória do Campeonato Paulista. A equipe - conseguiu a vitória apenas no tie break com parciais de 27x25;20x25;21x25;25x19; x.

O equilíbrio prevaleceu desde o primeiro set. Em uma parcial definida pela vantagem mínima, a superioridade do ataque pinheirense prevaleceu. Além disso, o Bauru sofreu na recepção e cedeu a vitória ao rival. Karen marcou 9 pontos no set.

Já no segundo set, o Bauru cresceu na recepção e, consequentemente, no ataque. Um jogo mais confiante fez as baruenses conquistarem o segundo e terceiro set.

No quarto set, o Pinheiros voltou a dominar e fechou com certa vantagem, 25x19. A ponteira Sonaly deixou a quadra após sentir desconfortos musculares. Outra ausência na equipe era a oposta Bruna Moraes, poupada após sentir um desconforto no abdômen.

Se de um lado houve uma lesão, do outro, a líbero Léia reestreou com a camisa do Bauru após dez meses afastada das quadras. A jogadora entrou ao longo do quarto set para defender e continou como titular no quinto.

No quinto e decisivo set, o equilíbrio prevaleceu. O Pinheiros abriu vantagem, mas após dois pedidos de tempo do treinador Marcos Miranda, o Sesi passou a frente do placar. Karen salvou um match point e Amanda Sehin entrou no 14x14, fez dois aces e garantiu a vitória do Pinheiros.

Karen foi eleita a melhor da partida. A ponteira marcou 27 pontos. Pelo lado do Bauru, Edinara foi a maior pontuadora.