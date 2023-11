Superliga Feminina: Sesi Bauru surpreende e vence Praia Clube

Na noite desta sexta-feira (10), o Sesi Bauru recebeu o Praia Clube em confronto adiantado da sétima rodada da Superliga Feminina 2023/2024.

As donas da casa apresentaram um alto nível de jogo e conquistaram uma importante vitória por 3 sets a 0 (25x23; 25x19; 25x16).

O Sesi Bauru chegou ao confronto pressionado. Após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista 2023 e perder na estreia da competição para o Pinheiros, a equipe precisava apresentar um bom voleibol.

Já o Praia Clube vinha de uma vitória contra a frágil equipe do São Caetano. As praianas não tiveram dificuldades na estreia e chegaram com a moral elevada para a partida.

Sesi Bauru x Praia Clube

No primeiro set, o jogo foi equilibrado. Ambas as equipes erraram muito e sofreram com as suas respectivas recepções. No time do Praia Clube, Claudinha e Sofya Kuznetsova começaram como titulares e estreiaram no campeonato. Pelo Bauru, Léia começou a partida.

Desde o início, a russa foi caçada pelo saque bauruense. Com um baixo desempenho no ataque, foi substituida por Rabadzhieva, que também não fez diferença. Em um erro de recepção do Praia, Mayany fechou o set em 25x23.

Para a continuidade do jogo, Paulo Coco mexeu no time. Milka, Monique, Naiane e Suelen entraram ao decorrer dos sets seguintes. Nada funcionava pelo lado do Praia Clube. O time não era efetivo no ataque e cedia pontos importantes em erros ao adversário.

O Sesi Bauru melhorou desde o último jogo. O time conseguiu minimizar os erros e foi mais lúcido nos contra-ataques, o que permitiu a construção de uma vantagem no placar. Maiara Basso jogou bem. Apresentou uma evolução grande no fundo de quadra, mesmo ainda abaixo no ataque.

Destaque, mais uma vez, para a oposta Edinara. Foram 18 pontos em três sets. Por conta do seu desempenho, foi eleita melhor jogadora da partida.

Ao fim do jogo, Edinara comentou sobre os fatores que permitiram a vitória: "Isso da alegria, de jogar solta e concentrada fez com que a gente saísse com a vitória".

O Sesi Bauru joga contra o São Caetano, fora de casa, às 20h na quinta-feira (16). Já o Praia Clube enfrenta o BluVôlei na próxima terça-feira (14).