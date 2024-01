Osasco recebe o Gerdau Minas no primeiro jogo das equipes em 2024

O ano de 2024 começa com um grande compromisso para o Osasco. A equipe de Luizomar de Moura enfrenta no sábado às 21h a equipe do Gerdau Minas pela nona rodada da Superliga Feminina 2023/24. A partida é disputada no José Liberatti e os ingressos estão esgotados.

Em 2023, o Osasco não fez uma boa campanha na Superliga. A equipe ocupa a quinta colocação com cinco vitórias e três derrotas, somando 15 pontos. O jogo contra o Gerdau Minas é um confronto importante para as pretensões da equipe.

A líbero e capitã de Osasco, Camila Brait, comentou sobre a preparação do time no recesso para a continuidade da Superliga:

"A Superliga é um campeonato muito duro e que fica mais equilibrado a cada temporada. Por isso, todo detalhe conta e é exatamente pensando em evoluir, corrigir erros e ganhar confiança baseada no trabalho que a nossa comissão técnica decidiu não parar no final do ano e nós, atletas, apoiamos totalmente. Tenho certeza de que vamos começar 2024 com o pé direito."- afirmou Brait.

O Osasco está quatro pontos atrás do Sesi Bauru, que venceu o Brasília Vôlei ontem (4) por 3 sets a 1, e busca retornar ao G4:

"Isso mostra como a competição é parelha. Nosso objetivo é encerrar o primeiro turno jogando no mais alto nível (faltam três rodadas) e fazer um returno ainda melhor pra entrar com força máxima nos playoffs."