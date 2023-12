Minas perde para Eczacibasi e é eliminado do Mundial de Clubes

O Gerdau Minas tinha uma missão dura na manhã desta quinta-feira (14): precisava vencer o Eczacibasi, por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 para continuar vivo na competição. Porém, a equipe de Minas Gerais não conseguiu parar Boskovic e perdeu por 3 sets a 0 (25x19; 25x11; 25x18).

O Eczacibasi é um dos favoritos ao título, junto ao Vakifbank, a equipe de Tijana Boskovic, considerada por muitos a melhor jogadora do mundo, classificou-se ao torneio via Champions League no ano passado.

Após ser superado pelo Tianjin Bohai na manhã de quarta-feira (13), o Gerdau Minas apenas sobreviveria no campeonato se vencesse. Com a derrota, o time mineiro está eliminado do Mundial de Clubes.

O Minas volta ao Brasil para a disputa da Superliga Feminina. Enfrenta o Osasco, no José Liberatti, no dia 6 de janeiro às 21h pela nona rodada do campeonato.

Gerdau Minas x Eczacibasi

As duas equipes começaram o jogo trocando pontos até a primeira sequência de saques de Boskovic. A oposta da Sérvia fez três aces e deu a vantagem ao Eczacibasi (12x9). O Minas reagiu e cortou a vantagem para apenas dois pontos (16x14). Porém, a central de Trinidad e Tobago, naturalizada turca, Jack, fez três pontos de bloqueio consecutivos e deu elasticidade ao placar (19x14). Com a vantagem, bastou que as turcas administrassem o resultado para fechar o set.

A vantagem turca no segundo set foi construída da mesma forma que na parcial anterior: no saque. Dessa vez, Voronkova foi a responsável por marcar dois aces seguidos (6x3), obrigando Nicola Negro a parar o jogo.

O Eczacibasi dominou o set desde então, abrindo 12 pontos à frente do marcador (19x7). Tudo funcionava pelo lado turco, no brasileiro, o bloqueio e a defesa eram ineficientes. Com elasticidade no marcador, o Eczacibasi eliminou o Gerdau Minas em um 25x11.

No terceiro set, o abalado Minas fez um bom jogo até a metade da parcial. Depois, o Eczacibasi voltou a abrir vantagem. O técnico do time turco aproveitou a oportunidade para rodar o elenco e dar tempo de quadra para outras jogadoras.

Tijana Boskovic foi a maior pontuadora do confronto com 17 pontos. Kisy marcou 7 pela equipe brasileira.

O Eczacibasi enfrenta o Tianjin Bohai na sexta-feira (15) às 8h30 para definir quem avança em primeiro e segundo lugar na chave. Possivelmente, quem vencer este confronto enfrenta o Dentil Praia Clube na semifinal.