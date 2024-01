Thaísa: "Espero sair dos Jogos Olímpicos com o ouro"

Em entrevista para a FIVB, a central bi-campeã olímpica (Pequim 2008 e Londres 2012), Thaísa, comentou sobre o seu retorno à Seleção Brasileira, mudanças no vôlei ao longo dos anos e suas expectativas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Fiquei tão feliz em estar de volta à Seleção. Voltar exigiu muito de mim do ponto de vista físico, mas meu corpo lidou bem com isso e fiquei até surpresa com o quão bem lidei com a carga de trabalho e de treinamento, que é muito pesada. Eu realmente acredito que quando você tem um objetivo e está disposto a fazer o que for preciso para alcançá-lo, as coisas tendem a correr bem. Foi o que aconteceu, eu acho."