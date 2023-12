Gabi é eleita melhor ponteira do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes de vôlei feminino terminou com o quarto lugar do Dentil Praia Clube e o título do Eczacibasi. Dentre os destaques individuais do Brasil estão Tainara e Gabi.

A oposta brasileira Tainara terminou o Mundial como a maior pontuadora da competição. Marcou 93 pontos em 4 jogos. Dentre as grandes atuações da jogadora, o destaque foi para a sua performance na decisão de terceiro lugar, em que Tainara marcou 32 pontos em quatro sets.

Já a ponteira Gabi é a melhor ponteira do campeonato. A brasileira é a bola de referência da levantadora Osbay, assim como Thompson. Porém, Gabi se destaca na recepção e nas defesas, o que a torna uma das melhores jogadoras do mundo na sua posição.

Boskovic foi eleita a MVP do campeonato após uma apresentação de gala na grande decisão. Os 27 pontos marcados na final foram decisivos para a conquista do título pelo Eczacibasi.

Dream Team do Mundial de Clubes