Na noite deste sábado (10), o Gerdau Minas recebeu o Pinheiros pela 16ª rodada da Superliga Feminina 2023/24. O Minas levou a melhor por 3 sets a 1 (15x25; 25x18; 25x22; 25x14).

O Gerdau Minas ocupa a quarta posição na tabela, com 11 vitórias em 16 jogos e 35 pontos conquistados. A equipe vinha de duas derrotas consecutivas, para o Praia Clube e Barueri, e se reabilita no campeonato. A atual situação da equipe preocupa e acende um alerta para a continuidade do técnico Nicola Negro no comando da equipe.

O Pinheiros também não faz uma boa Superliga. O time do técnico Duda venceu apenas cinco dos seus 16 jogos. Com o resultado de hoje, a equipe fica a 5 pontos da zona de rebaixamento. Até o final do segundo turno, a equipe pode ir às quartas de final ou cair para a Superliga B.

O Gerdau Minas volta às quadras na sexta-feira (23), às 18h30, fora de casa, em confronto direto contra o Sesi Bauru. O Pinheiros recebe o Praia Clube na quinta-feira (22), às 21h. Ambos os confrontos são válidos pela 17ª rodada da Superliga.

Gerdau Minas x Pinheiros

No início do jogo, o Minas foi surpreendido pelo Pinheiros. A equipe paulista começou a partida de forma avassaladora e foi melhor em todos os fundamentos. A vantagem chegou a 10 pontos (25x15) e a ponteira Karen foi destaque na parcial com 7 pontos marcados.

A partir do segundo set, o jogo mudou de configuração. Apoiado pelo seu torcedor, o conjunto minastenista se reencontrou no jogo. A equipe de Nicola Negro passou a sacar melhor, e por conta disso, o bloqueio e o volume de defesas também melhoraram. A confiança do Minas foi decisiva para que a equipe conquistasse sua 11ª vitória na competição.

Pri Daroit foi eleita a melhor jogadora da partida. A medalhista mundial marcou 11 pontos, mas contribuiu muito no fundo de quadra. Kisy marcou 21 pontos e foi a maior pontuadora da partida.