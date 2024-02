A temporada 2023/24 é especial para João Franck. Aos 24 anos, o ponteiro do Farma Conde São José celebra uma fase de crescimento nas quadras. O mineiro de Congonhas ganha projeção no cenário nacional à medida em que coloca em prática aspectos que observa e valoriza em grandes campeões: mentalidade de vencedor e disciplina para alcançar a evolução dia após dia.

No basquete, LeBron James é fonte de inspiração pela capacidade de controlar a mente em situações de dificuldade e pelo estilo agressivo. Assistir aos jogos da NBA, aliás, está entre os hobbies de João Franck, em especial do astro que ele considera seu ídolo máximo. No vôlei, é admirador do levantador Bruninho, com quem teve a oportunidade de dividir as quadras, e do ex-ponteiro Dante, exemplo de versatilidade.

"Sempre tive ídolos no esporte. O jogador de alto rendimento sempre tem onde aprimorar seu jogo, e comigo não é diferente. Nesta temporada, tenho procurado evoluir meus fundamentos técnicos de passe e variações de ataque, o que vem me possibilitando um jogo mais coeso e de melhor tomada de decisões", conta João Franck, em entrevista ao Team GM, responsável pelo agenciamento de carreira do atleta desde as categorias de base.

Além do grande momento individual, o ponteiro busca contribuir para o melhor desempenho da equipe de São José dos Campos na Superliga 2023/2024, que faz uma campanha destacada, com 13 vitórias em 14 jogos. Na temporada, o Farma Conde já conquistou a Supercopa diante do Sada Cruzeiro, em novembro.

“Foi um começo de temporada difícil não só para mim, mas para toda equipe. O time estava sem algumas peças importantes e sem alguns membros da comissão técnica, mas ao fim do Paulista, tivemos um bom tempo de trabalho onde conseguimos consertar alguns erros e ganhar entrosamento individual e coletivo. Isso fez com que eu me sentisse mais à vontade e confiante para jogar”, destacou o atacante, que no último domingo (4) brilhou na vitória sobre o Itambé Minas por 3 a 0 e ficou com o Troféu VivaVôlei de melhor em quadra.

"Nós trabalhamos muito jogo a jogo para dar continuidade ao crescimento da equipe. Fico feliz de estar contribuindo, mas temos que focar no que está por vir e continuar evoluindo nosso jogo para mantermos um padrão de resultados", afirmou Franck.

Carreira e sonhos

João começou no voleibol como uma brincadeira em um projeto da prefeitura da cidade. Após um ano jogando “peladas” por lá, foi indicado a fazer testes em Belo Horizonte e conseguiu ser aprovado no Sada Cruzeiro. Após dois anos no clube, foi chamado para jogar no Minas Tênis Clube, onde cresceu até o profissional.

Foram seis anos desde as categorias de base até o adulto. Na elite do país, o atleta chamou a atenção na passagem por Itapetininga, o que lhe rendeu convites para defender grandes clubes, como Funvic/Taubaté, Vedacit Guarulhos e Vôlei Renata, antes de chegar ao Farma Conde São José. Alcançar a Seleção Brasileira adulta e jogar nas maiores ligas do planeta são algumas de suas metas.

"Tenho como sonho máximo no esporte jogar uma Olimpíada. Seria uma realização enorme, mas gostaria muito também de poder jogar as ligas mais fortes do mundo como a Superliga Italiana, PlusLiga na Polônia e, com certeza, a Champions League Europeia. É óbvio que jogar e vencer é melhor ainda. Então, vamos trabalhar muito para tornar esses sonhos realidade", disse o ponteiro.

João Franck já acumula conquistas importantes na carreira. Fez parte, por exemplo, do elenco do Funvic Taubaté que levantou a taça da Superliga 2020/2021. Pela Seleção Brasileira sub-23, levou o ouro no Pan-Americano Júnior de 2021. E também foi ao topo do pódio do Campeonato Paulista de 2022 com o Vôlei Renata.

"Sem dúvidas o que fica guardado na memória são os títulos. É claro que todo o processo é importante e também tem que ser algo prazeroso, mas o momento de levantar a taça tem seu lugar especial guardado. Os títulos da Superliga, Pan-Americano Júnior e Paulista são algumas das memórias que levarei para o resto da vida", finalizou.