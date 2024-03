No jogo que abriu as semifinais da Copa Brasil, neste sábado (2),o Dentil/Praia Clube ganhou do Sesc Flamengo por 3 sets a 0 (25x21, 25x21 e 25x18) e garantiu a vaga na final, que será disputada neste domingo (3) em São José (SC).

Num jogo equilibrado, o Flamengo vendeu caro a derrota ao Praia. Mesmo com o time desfalcado, com as ausências de Rabadzhieva e Suelen, o time de Uberlândia teve uma atuação coletiva notável. O conjunto mineiro devolveu o resultado do último confronto entre as duas equipes pela Superliga, levando o time de Paulo Coco a mais uma final de Copa Brasil.

O Praia Clube volta à quadra neste domingo (3), às 18h30, contra o vencedor da segunda semifinal, disputada entre Gerdau Minas e Fluminense.

Triunfo mineiro

O primeiro set foi disputado, ambas as equipes demonstraram bastante volume de jogo. O Praia Clube se destacou pelo saque forte, que forçou o erro da equipe carioca, e pela marcação certeira, com Milka e Adenízia sendo eficientes em parar as atacantes rubro-negras. O passe A do Praia fez com que Claudinha se sentisse segura para tentar bolas rápidas com suas atacantes, bagunçando a defesa do Flamengo.

Na segunda parcial, o Sesc Flamengo entrou no jogo, brigando ponto a ponto com o time mineiro. Mas não foi o suficiente para ganhar o set, que terminou com o Praia defendendo tudo e acabando com a paciência do time rubro-negro, que entregou o último ponto em um erro forçado.

O terceiro set contou com muitos erros do Flamengo, que parecia já derrotado. O Praia pegou confiança, e apostou em Sofya Kuznetsova, que marcou 19 pontos na partida. Numa atuação coletiva espetacular, onde todas as jogadoras se destacaram, o Praia fechou o jogo. O troféu Viva Vôlei, dado ao destaque da partida, foi para líbero Natinha.