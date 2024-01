Nesta segunda-feira (22), Gerdau Minas e Unilefer Maringá protagonizaram o primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil de Vôlei Feminino 2024. O Minas venceu por 3 sets a 1 (23x25; 25x13; 25x14; 25x18) e avançou às semifinais.

A Copa do Brasil é um torneio em que o campeão ganha vaga na Supercopa e Campeonato Sul-Americano. Dentre os campeonatos nacionais, é o segundo mais expressivo, atrás somente da Superliga.

Neste primeiro momento, o mando de quadra é dado à equipe com a melhor classificação na Superliga, no caso, o Gerdau Minas. Ao fim do primeiro turno, o Minas ocupava a segunda colocação e o Maringá a sétima.

O Minas volta a quadra na quinta-feira (25) contra o Brasília Vôlei, em casa, às 18h30. O Maringá recebe o Osasco, também na quinta-feira às 21h.

Gerdau Minas x Unilefer Maringá

O jogo começou acirrado. Ambas as equipes alternaram quem ficou a frente do placar ao longo da parcial. No final, o Maringá conseguiu abrir vantagem, após dois ataques para fora de Thaísa, e confirmou a vitória no set.

No segundo set, o bloqueio do Minas fez a diferença. Thaísa e Pri Daroit, que entrou na parcial, ajudaram a reescrever a partida. A vantagem de dois pontos do Maringá no início do set (6x8), não foi o suficiente para impedir a virada minatenista. Com o empate, o Minas passou a jogar melhor, e assim, confirmou a vitória.

Thaísa foi a maior pontuadora com 18 pontos. Kisy marcou 17. Karol Tormena, pelo Maringá, também pontuou 18 vezes.