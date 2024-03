No último sábado (9), Guarulhos e Campinas disputaram uma vaga na final da Copa do Brasil 2024. Em um jogo recheado de emoções, o Guarulhos venceu no tie-break (24x26; 19x25; 25x19; 25x22; 15x12) e joga decisão contra o Sada Cruzeiro neste domingo (10) às 19h.

O Guarulhos nunca conquistou a Copa do Brasil em sua história. Nas quartas de final, a equipe superou o Itambé Minas, em casa, por 3 sets a 1.

O Campinas chegou a final embalado após vencer o São José nas quartas. Porém, a equipe viu a vantagem construída de 2x0 se transformar em uma eliminação. A equipe do interior paulista vive um momento complicado, porque além de perder a vaga na decisão da Copa do Brasil, corre risco de ficar fora dos playoffs da Superliga Masculina.

Em busca do título inédito

No primeiro set, o time de Guarulhos começou melhor e chegou a abrir quatro pontos de vantagem no placar (15x11). Porém, o Campinas melhorou seu sistema de recepção e ataque ao longo da parcial e conseguiu reverter o placar no último terço de disputa.

Impulsionados pela vitória de virada no primeiro set, o Campinas deu show de defesas no segundo e construiu uma vantagem considerável (13x8). Ao jogar na frente, a equipe campinense dependeu apenas da efetividade do seu side-out para vencer a parcial e abrir 2x0 no confronto.

A virada do Guarulhos acontece com a melhora ofensiva dois personagens: Celestino e Franco. O oposto é conhecido como bola de segurança da equipe e, quando está inspirado, vira uma máquina de pontuar.

O Campinas Vôlei abaixou a guarda no terceiro set após abrir 2x0. O adversário conseguiu abrir três pontos de vantagem (18x15). O suficiente para levar o jogo ao quarto set. Na parcial seguinte, o Guarulhos foi superior mais uma vez e forçou o tie-break.

No quinto set, Bruno Lima (Campinas) e Franco (Guarulhos) realizaram um verdadeiro confronto entre opostos. Praticamente todas as bolas do set foram para os dois atacantes. No final, Franco acabou levando a melhor e o Guarulhos joga a final deste domingo pela taça inédita.

Franco foi o maior pontuador com 29 acertos, seguido de Celestino com 18. Pelo Campinas, Bruno Lima pontuou em 25 oportunidades.