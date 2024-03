O Sada Cruzeiro venceu o Sesi Bauru por 3 sets a 0 (25-16, 25-19, 25-21) e vai enfrentar o Vedacit/Guarulhos na final da Copa Brasil. Na semifinal, disputada neste sábado (8), em São José (SC), o time celeste dominou o time paulista em uma atuação marcada pelo saque forçado e a boa defesa.

A equipe mineira teve a baixa do líbero Alê, que lesionou o ligamento colateral medial do joelho, e está fora da fase final da Copa Brasil. O líbero reserva, Lukinhas, foi o titular. Mesmo com este desfalque importante, o Cruzeiro foi bem no passe e na defesa, apresentando grande volume de jogo. Com esta vitória, o time celeste conquistou 15 jogos de invencibilidade, sua décima quarta vitória consecutiva.

O Sesi até tentou lutar contra o Cruzeiro, mas a tática de forçar o saque para desestabilizar a linha de passe mineira não deu certo. O Sada estava colocando todas as bolas para cima, e o Sesi, na tentativa de atrapalhar os passadores celestes, errou muitos saques. O maior pontuador do jogo foi o oposto Darlan, com 14 pontos. O troféu Viva Vôlei, que celebra o melhor da partida, foi para o ponteiro Rodriguinho, que teve boa atuação na recepção e no ataque.

Campeão mineiro e campeão sulamericano, o Sada Cruzeiro busca seu terceiro título nesta temporada, e seu oitavo título de Copa Brasil. O Guarulhos, campeão paulista, tentará um título inédito. A final da Copa Brasil entre Sada Cruzeiro e Vedacit/Guarulhos será neste domingo (9), às 19h, na Arena Multiuso, em São José (SC).

Dominação celeste

Nos dois primeiros sets, domínio absoluto do Sada Cruzeiro, que apresentou grande volume de jogo, defendendo e passando bem. A marcação mineira funcionou, forçando o erro do oposto Darlan. Com seu sistema de jogo sendo bem executado, o levantador Uriarte sentiu-se solto para colocar bolas rápidas para seus atacantes. No primeiro set, o destaque foi o central Cledenílson, que fechou o set com dois aces. No segundo set, um susto para o Sesi. O ponteiro Lukas Bergmann, numa tentativa de defesa, foi de encontro à placa de publicidade e cortou a mão direita, mas logo retornou para a partida.

Na última parcial, o Sesi tentou uma reação com o oposto Darlan e o ponteiro Lukas Bergmann virando muitas bolas, mas não foi páreo para o Cruzeiro. O set foi equilibrado até a metade, mas logo o saque cruzeirense fez estrago e desestabilizou os passadores paulistas, atrapalhando o contra-ataque do Sesi. Graças a sua boa atuação, o ponteiro Rodriguinho foi eleito o melhor do jogo, levando para casa o troféu Viva Vôlei.