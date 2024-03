O Sada Cruzeiro venceu o Araguari Vôlei por 3 sets a 0 (25-20, 25-16, 25-19), na noite desta terça feira (5), em jogo válido pela 19ª rodada da Superliga, disputado em Araguari (MG). Com esta vitória, a Raposa garantiu a 18ª vitória na competição, indo aos 54 pontos, com uma vantagem de nove pontos em relação ao segundo colocado, o Farma Conde São José.

A partida também marcou o retorno do central Lucão ao time azul celeste, que estava fora desde janeiro, quando sofreu uma fratura na mão no jogo contra o Farma Conde São José. O Cruzeiro também teve o desfalque do líbero Alê, que teve uma entorse no joelho no jogo contra o Vôlei Renata, no último domingo (3). Ainda nos desfalques, o Araguari não pôde contar com seu levantador titular, Bruno Alves, que está suspenso por levar três cartões vermelhos na Superliga.

O Sada Cruzeiro está invicto na Superliga desde janeiro, quando perdeu para o Farma Conde São José em casa, no Riachão, em Contagem (MG). Como visitante, seu aproveitamento é de 100%, tendo vencido todas as partidas fora de casa nessa edição da competição.

Raposa mais líder do que nunca

O jogo começou equilibrado, com os dois times forçando o saque e quebrando o passe adversário. Araguari parecia confiante, com o levantador reserva Gustavo acelerando muitas bolas para seus atacantes. Mas a ótima marcação do Sada e os erros de Araguari deram o set para a equipe cruzeirense, que cresceu no set apostando na potência de ataque de Wallace e López.

A segunda parcial começou com Araguari tentando esboçar uma reação, abrindo vantagem na pontuação, mas a displicência na finalização dos ataques fez com que o Cruzeiro encostasse logo no placar. Com o time celeste indo bem no passe e na defesa, o levantador argentino Uriarte se sentiu confiante para colocar ótimas bolas para seus atacantes, bagunçando a marcação e a defesa de Araguari. Aproveitando os erros do adversário, o time celeste terminou o set com pontos de diferença. E, para a alegria do torcedor cruzeirense, o central Lucão, que sofreu uma fratura no dedo, retornou às quadras no meio da parcial.

O Cruzeiro iniciou o último set com vantagem, aproveitando a instabilidade no passe do adversário. Com a entrada do ponteiro Lucas, o passe de Araguari se estabilizou, e na potência do oposto cubano Escobar, o time do triângulo mineiro encostou no placar. Porém, apesar dos esforços, o time celeste fechou o jogo em 3 set as 0, contando com mais uma atuação impressionante do oposto Wallace, que levou para casa o troféu Viva Vôlei.