O Vedacit Guarulhos venceu o Itambé Minas por 3 sets a 0 (25-20, 25-20, 25-18) na noite desta quarta (6), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). No jogo válido pela décima nona rodada da Superliga, o time paulista venceu o time mineiro fora de casa, em um jogo sem muitos sustos.

O Guarulhos contou com o reforço do oposto Franco, que retornou ao time depois de ficar fora por três jogos. Franco foi diagnosticado com dengue, perdeu muito peso e não conseguia treinar. Na sua volta, fez uma ótima partida, chamou a responsabilidade de ser o maior definidor da equipe e foi o maior pontuador do jogo.

A vitória do Guarulhos fora de casa acende um alerta no time do Minas, que neste returno da Superliga, ainda não conseguiu vencer em casa. Após uma sequência de duas vitórias, o Minas volta a perder, continua com 29 pontos e se mantêm na sexta posição na tabela. O Guarulhos passou o Sesi Bauru e está na terceira posição, e foi aos 38 pontos.

Triunfo paulista em Belo Horizonte

O primeiro set começou equilibrado, com o Minas na frente, mas logo o jogo de Guarulhos encaixou. A equipe paulista foi muito bem no passe e na defesa, fazendo com que o levantador Sandro pudesse distribuir bem as bolas. O Minas tentou uma reação e encostar no placar no final do set, mas o time de Guarulhos estava melhor no fundamento saque, o que bagunçou a linha de passe mineira. Os maiores pontuadores do set foram ponteiro Wilian e o oposto Franco, que retornou ao time após doença.

A segunda parcial começou com equilíbrio, o Guarulhos defendia todas as bolas que o Minas atacava. Os dois times forçaram o saque, tentando quebrar o passe adversário. O ponteiro Arthur Bento teve uma ótima atuação no set, mas não foi o suficiente para parar a equipe paulista, que repetiu o bom desempenho da primeira parcial e fechou o set.

Na terceira parcial, o Guarulhos começou embalado pela vitória nos dois primeiros sets e abriu vantagem em cima da equipe mineira. Parecendo abatido e sem forças para a reação, o Minas não foi páreo para o Guarulhos. Forçando o saque e apostando nos atacantes extremos, o time paulista fechou o jogo, numa atuação perfeita e sem muitos erros. O troféu Viva Vôlei, que coroa o melhor da partida, foi para o oposto Franco.