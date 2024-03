Na noite desta quinta (14), o Farma Conde/São José venceu o Apan/Blumenau por 3 sets a 2 (20-25, 20-25, 25-14, 25-15, 15-19), em casa, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP). Este resultado confirma a equipe paulista na segunda posição da primeira fase da Superliga, enquanto a equipe catarinense evitou o rebaixamento para a segunda divisão nacional, e rebaixou o Azulim/Gabarito/Monte Carmelo.

O Blumenau surpreendeu São José, com uma ótima atuação nos dois primeiros sets. O jogo dos catarinenses parecia encaixado, causando dificuldades para os paulistas. O oposto Jamelão se destacou nas primeiras parciais, virando muitas bolas e sendo o definidor do lado catarinense.

Nos sets seguintes, o São José pareceu se encontrar, e com a entrada do ponteiro João Franck, no final do segundo set, o time paulista reagiu e melhorou nos fundamentos. Blumenau pareceu sentir a pressão, e no tie-break, apesar de encostar várias vezes no placar, não foi páreo para o São José e viu o time da casa vencer o set desempate por 15 a 10.

Caso vencesse a partida por 3 a 0 ou 3 a 1, o Blumenau teria chances de encostar no G-8 e sonhar com a classificação aos playoffs. Mas o ponto somado somente garantiu ao time a décima colocação, escapando do risco do rebaixamento para a Superliga B, que ficou com o Monte Carmelo, que se juntou ao já rebaixado Montes Claros América Vôlei.

O próximo compromisso do Farma Conde/São José é contra o líder Sada Cruzeiro, na próxima sexta (22), às 21h, em casa, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP). O Apan/Blumenau volta à quadra na próxima quinta (21), às 18h30, contra o Azulim/Gabarito/Monte Carmelo, no Ginásio Poliesportivo Raul Belém, em Uberlândia (MG).

Foto: Divulgação/Farma Conde/São José Vôlei

Virada paulista veio após troca de ponteiros

Nos dois primeiros sets, o jogo de Blumenau era agressivo, e o saque forte incomodou a recepção paulista. Perdido, o São José tentou reagir, mas a marcação catarinense foi efetiva, anulando os atacantes paulistas, que sofreram na virada de bola. O oposto Jamelão foi o principal destaque do lado catarinense, sacando bem e virando muitas bolas.

A terceira parcial mostrou que o jogo de São José finalmente encaixou, e foi um atropelo. O time da casa chegou a ter 20 a 9 no placar. O ponteiro João Franck mudou a partida, estabilizando o passe paulista e ajudando no volume de jogo. Com o passe estável, o levantador Matheus Brasília se sentiu confiante para colocar bolas rápidas para seus atacantes.

O oposto Felipe Roque entrou no jogo, pontuando bastante. O time catarinense parecia ter sentido a pressão, e o gás, que demonstrou nas duas primeiras parciais, acabou. No quarto set, Blumenau seguiu errando e São José aproveitou o momento de instabilidade do adversário para aumentar a vantagem. O bom momento do time paulista continuou, e empataram o jogo em 2 sets a 2.

O tie-break começou disputado, com Blumenau na cola do São José no placar, mas o saque forçado paulista atrapalhou a recepção catarinense. Sem o passe na mão, o Blumenau não conseguiu jogar, cometeu muitos erros em sequência e o São José fechou o jogo em 15 a 10. O oposto Felipe Roque foi o maior pontuador da partida, com 19 pontos. O ganhador do troféu Viva Vôlei, que coroa o melhor da partida ficou com o ponteiro João Franck.