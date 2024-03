Na noite deste domingo (10), o Sada Cruzeiro venceu o Vedacit/Guarulhos por 3 sets a 0 (25-23, 25-18, 25-17), em São José (SC), e conquistou o troféu da Copa Brasil 2024. Este foi terceiro título da equipe mineira nesta temporada, e o oitavo título de Copa Brasil da história do clube. Com esta vitória, o Cruzeiro está garantido no Campeonato Sul-Americano de Clubes na próxima temporada.

O ponteiro López foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos. O líbero Lukinhas – que substituiu o líbero titular Alê, lesionado – foi escolhido pelo público como o melhor jogador da partida e levou o troféu Viva Vôlei para casa. Num jogo agressivo ofensivamente e com poucos erros, o Cruzeiro teve uma ótima atuação coletiva e não deu chances ao Guarulhos, que tentou surpreender o adversário com o saque forte.

O Sada Cruzeiro é o maior campeão da Copa Brasil, tendo ganhado em 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e agora, em 2024. O Vedacit/Guarulhos tentava seu primeiro título e havia chegado pela primeira vez na final da competição.

Líder absoluto da Superliga, o Sada Cruzeiro retorna à quadra em casa, na próxima sexta (15) às 21h, contra o Suzano Vôlei, no Riachão, em Contagem (MG). Já o Guarulhos visita o Sesi Bauru no próximo sábado (16), às 16h, na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP).

Foto: Arthur Moraes/CBV

Título celeste pelo segundo ano seguido

No primeiro set da partida, o Guarulhos tentou surpreender o Sada com o saque forte, para desestabilizar os passadores mineiros. O Sada abriu vantagem em determinados momentos, mas o Guarulhos se recuperou e conseguiu recepcionar bem o saque mineiro e defender bem as bolas de contra-ataque. Porém, com o Cruzeiro atacando forte e defendendo bem, houve poucas chances para o time paulista pontuar. Além disto, o jogo ofensivo cruzeirense constou em muitas bolas rápidas para os atacantes, o que dificultou a marcação paulista.

A segunda parcial foi cheia de erros paulistas, já que o Cruzeiro continuava agressivo no saque e no ataque. O levantador Sandro quase não conseguiu acionar os centrais, concentrando a maioria das bolas no oposto Franco, facilitando a marcação mineira. Na última parcial, o Guarulhos tentou reagir até o meio do set, quando o Cruzeiro abriu vantagem de três pontos. Após uma sequência de saques do central Cledenílson, que marcou 3 aces, o time mineiro desestabilizou completamente a linha de passe paulista e fechou o jogo em 3 sets a 0. Numa atuação brilhante na recepção e na defesa, o líbero Lukinhas foi escolhido o melhor da partida e levou o troféu Viva Vôlei.