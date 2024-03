O Fluminense venceu o Bluvôlei no tie break, por 3 sets a 2 (24-26, 24-26, 25-21, 25-21 e 15-12) na noite desta quarta (13), no ginásio Galegão, em Blumenau (SC), em jogo válido pela vigésima rodada da Superliga. Com esta vitória, o tricolor fica em uma posição confortável na tabela, em sexto lugar, com 29 pontos, garantindo a classificação para a fase final da competição. O Bluvôlei fica na vice-lanterna, com 20 pontos, e sonha com a permanência na primeira divisão nacional.

A partida começou com o Bluvôlei surpreendendo o adversário e jogando bem. O saque forte do time catarinense desestabilizou o jogo das cariocas, e a ponteira Uzelac não conseguiu jogar, chegando a bancar para a ponteira Vanessa Janke por boa parte do jogo. Nos dois primeiros sets, o que pôde ser visto foi uma grande atuação de Blumenau, e um Fluminense perdido em quadra. Apesar do mau momento, o destaque do tricolor foi a oposta Ariane, que virou muitas bolas para o time carioca.

Pelo lado catarinense, os destaques foram a central Edna, a oposta Ivna e a ponteira Vivi Braun, que jogaram muito bem nas duas primeiras parciais. O Bluvôlei esteve muito perto de fechar o jogo em 3 a 0, e ia vencendo a terceira parcial por 19 a 16, quando o time carioca apresentou uma incrível reação e virou o jogo para 21 a 20 e fechou o set.

Na terceira parcial, a levantadora Ana Cristina sentiu o joelho numa pancada e deixou o jogo. A lesão desestabilizou o time catarinense, que viu o Fluminense empatar o jogo em 2 a 2. Já no tie break, o Bluvôlei sofreu com a baixa da central Edna, que lesionou a panturrilha e ficou sem condições de jogo. Com as duas ausências, a equipe catarinense ficou abalada, sentiu a pressão e foi derrotada pelo Fluminense, que ganhou o jogo por 15 a 12. A maior pontuadora do jogo foi a oposta tricolor Ariane, com 31 pontos.

O Fluminense volta à quadra na próxima segunda (18), contra o Brasília Vôlei, às 19:30, no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). O Bluvôlei inicia uma sequência de jogos díficeis, buscando a permanência na Superliga, e vai visitar o Sesc Flamengo, também na segunda (18) às 18:30, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).

Foto: Lucas Prudêncio/Bluvôlei

Tricolor vira a partida após ser surpreendido pelas catarinenses

Nos dois primeiros sets, o Bluvôlei apresentou um jogo consistente, com o contra-ataque funcionando e bom volume de jogo. A oposta Ivna teve uma atuação espetacular, virando muitas bolas para o time catarinense. Ambas as parciais começaram equilibradas, com muitos rallys, mas com o Fluminense com dificuldade na virada de bola, a equipe de Blumenau abriu vantagem e fechou as duas parciais em 26 a 24.

Já na terceira parcial, o Bluvôlei teve a chance de fechar o jogo em 3 sets a 0, chegando a liderar o placar por 18 a 15, mas com a lesão da levantadora Ana Cristina, o time perdeu o ritmo e viu o Fluminense virar o placar para 21 a 20. Os erros de Blumenau custaram o set, que foi vencido pelo tricolor carioca por 25 a 21.

O quarto set começou com a equipe catarinense na frente, mas o Flu encostou e no meio da parcial, abriu uma vantagem de quatro pontos. Com a volta da ponteira Uzelac ao time, e a atuação impecável da oposta Ariane, o tricolor começou a virar muitas bolas e fechou o set em 25 a 21, levando o jogo ao tie break.

No tie break, o Fluminense abriu logo quatro pontos de vantagem, graças ao saque forte, que desestabilizou a recepção do Bluvôlei. A central Edna sentiu a panturrilha e deixou a partida, abalando o emocional da equipe catarinense, já que a central fazia um ótimo jogo. O tricolor manteve a vantagem durante toda a parcial, e apesar de Blumenau tentar esboçar uma reação, viu o Fluminense fechar o jogo em 15 a a 12. A oposta Ariane marcou 31 pontos e foi escolhida a melhor jogadora da partida e levou o troféu Viva Vôlei.