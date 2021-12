Puntuaciones en Nacional tras el empate 1-1 en casa del Pereira

En desarrollo de la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2021 II, matecañas y verdes se enfrentaron en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, el equipo dirigido por el profesor Alejandro Restrepo, tuvo una floja presentación que le deja en difícil situación con miras a su clasificación para la final del torneo.

Atlético Nacional llega a su sexto juego por liga sin conocer la victoria, preocupa que no sea eficaz a la hora en embocar el balón en el arco rival, el nivel de algunos de los jugadores que fueron figuras en la fase de todos contra todos ha bajado ostensiblemente, y aunque no está eliminado, su curva de rendimiento no permite mirar con confianza su futuro inmediato.

En lo referente al compromiso frente al Deportivo Pereira, el verdolaga manejó el primer tiempo, tuvo la iniciativa del compromiso, abrió el marcador a través de Jefferson Duque, pero para el periodo complementario se notó al equipo cansado, situación que aprovechó el matecaña para igualar el marcador con anotación de Henry Rojas.

Este punto deja un sabor agridulce al cuadro paisa porque se estuvo cerca de la victoria, pero en un descuido defensivo se escapó la victoria.

Criterio de puntuación: 0-4: Pésimo / 5: Mal / 6: Regular / 7: Bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

Once inicial

1. Aldair Quintana: 6 Respondió cuando fue exigido, sin culpa en el gol rojiamarillo.

19. Yerson Candelo: 5 Centros sin mucha fortuna, en defensa no tuvo mucho trabajo, participó en la jugada del gol de Duque.

3. Felipe Aguilar: 6 Bien en salida y en el uno contra uno, tuvo una opción de gol al final del encuentro.

18. Emmanuel Olivera: 5 No se notó mucho durante el partido.

22. Juan David Cabal: 5 No aportó en ataque, en defensa no tuvo contratiempos.

15. Nelson Palacio: 6 Aplicado en marca mientras estuvo en el terreno de juego.

27. Sebastián Gómez: 6 De buen primer tiempo, en la etapa complementaria se notó su desgaste.

8. Dorlan Pabón: 5 No fue tan influyente como en otros compromisos.

7: Jarlan Barrera: 5 Lució confundido, sin profundidad.

10. Andrés Andrade: 5 No tuvo un buen desempeño, le ha costado regresar a su nivel después de la lesión.

9. Jefferson Duque: 6 Autor del gol, no le llegó mucho le balón.

Cambios

6. Bryan Rovira: 5 Reemplazó a Palacio en el minuto 54, refrescó el mediocampo y le dio una mano a Gómez.

17. Yeison Guzmán: 6 Entró por Barrera en el minuto 69, no tuvo mucha intervención.

23. Álex Castro: 6 Ingresó por Andrade en el minuto 69, actitud y desequilibrio, tuvo una jugada de gol que controló bien el cancerbero Harlen Castillo.

44. Jonatan Álvez: 6 Sustituyó Duque en el minuto 79, entró enchufado, inquietó a la defensa rival, tuvo una opción clara de gol que salvó el arquero chocoano.

4. Jonathan Marulanda: 5 Ingresó por Pabón en el minuto 79, apareció poco.

El sábado 4 de diciembre de 2021, Nacional visitará al Deportivo Cali en busca de reencontrar el camino en los cuadrangulares, mejorar su juego y entrar en la lucha por el título que es lo que esperan sus exigentes seguidores.