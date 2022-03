Previa Millonarios vs Cortuluá: con la cabeza en la liga y el corazón en la Libertadores

Millonarios recibe la visita de Cortuluá en el Estadio el Campin de Bogotá, pensando más en el partido de Copa Libertadores el martes 1 de marzo frente a Fluminense por la vuelta de la fase 2. No hay mañana para los capitalinos, resolver con una victoria frente los tulueños será vital.

El equipo corazón viene cumpliendo una campaña destacable, se ubica transitoriamente en el octavo lugar de la tabla de posiciones y ha sorprendido a varios grandes a lo largo de la temporada.

En la previa se puede presentar un juego muy complicado para el embajador, ya que Cortuluá ha sabido competir y no le pondrá las cosas fáciles a los dirigidos por Alberto Gamero.

Millonarios, bien en Liga, mal en Copa

El azul capitalino llega a este partido con un juego que gusta y encanta, pero que en ocasiones no tiene los mejores resultados, prueba de ello, en su reciente partido en Copa Libertadores contra Fluminense en condición de local. Por pasajes con buen juego, pero la inexperiencia y la poca definición pasaron factura y se terminó dando la lógica, victoria del Flu sin atenuantes.

En Millonarios la última semana no ha sido la mejor desde el punto de vista resultadista, la derrota ante Fluminense por Copa Libertadores, puede ser determinante en un equipo que no tiene recambio y que cuando más necesita de sus referentes, estos no aparecen.

Determinante en el estado de ánimo de los muchachos de Alberto Gamero, es por eso que una celebración ante Cortuluá, supone un envión anímico y mejor ambiente, para enfrentar el juego de vuelta de Copa Libertadores en el estadio Sao Januario. Darle vuelta a la lógica y sorprender al mundo fútbol, eso busca Millonarios y a eso van a Río de Janeiro.

Por Liga al equipo embajador no le duele una muela, marcha tercero con 17 unidades de 24 posibles, una derrota, dos empates y cinco victorias hacen parte de sus registros. Como local solo cayó ante Atlético Nacional 0-2 en la fecha 3, de ahí en adelante derrotó a Unión Magdalena 1-0 y Águilas Doradas 2-0, dos juegos consecutivos sin caer y sin recibir gol.

La idea principal de Alberto Gamero es llevar a Brasil a lo mejor de su nómina y competir ante Cortuluá con una nómina mixta y casi Sub 20, fórmula que le dió resultado en su visita a Jaguares de Córdoba, logrando una victoria 1-2 en la difícil plaza de Montería.

Entre los jugadores convocados se encuentra el portero Álvaro Montero y Eduardo Sosa, éste último expulsado contra Fluminense y por ello, estará en este duelo contra los de Tuluá.

Lista de convocados

Cortuluá, a seguir sorprendiendo a los grandes

Los dirigidos por el técnico chileno Manuel Suárez son actualmente octavos con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas.

El equipo corazón viene afrontando una buena campaña en su primer año en la Liga después de su ascenso. Aunque como visitante aún no conocen la victoria, las celebraciones ante América, Pereira y el empate frente a Nacional en la primera jornada, supone uno de los mejores inicios en su historial. Con 1.50 de puntaje, se sitúan lejos de los puestos de descenso directo.

Cortuluá no podrá contar con el mediocampista Alexis Castillo Manyoma, quien se encuentra concentrado con la Selección Colombia Sub 20 en el microciclo que está realizando en la ciudad de Barranquilla. En su reemplazo, el técnico Manuel Suárez apostaría por el volante Juan Carlos Caicedo.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, José Cuenú, Juan Pablo Vargas, Andrés Murillo; Juan Garcia, Juan Pereira, Edgar Guerra, Eduardo Sosa; Richard Celis, Jader Valencia.

Cortuluá: Ernesto Hernández; Jonathan Pérez, Elí Mina, Julián Millán, Fabio Delgado; Luis Caicedo, Edwin Laszo, Juan Carlos Caicedo, Kevin Palacios, José Hugo Palacios; Luis Carlos Ruiz. ErnestoHernándezJonathanPérezElíMinaJuliánMillán,FabioDelgadoLuisCaicedoJuanCarlosCaicedoKevinPalaciosJoséHugoPalacios;

Equipo Arbitral

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente 1: Diego Flechas – Boyacá 1: Diego Flechas – Boyacá

Asistente 2: Mary Blanco – Boyacá 2: Mary Blanco – Boyacá

Cuarto Árbitro : Steven Camargo – Bogotá

VAR: Keiner Jiménez – Cesar

AVAR: John Hinestroza – Chocó

Observador VAR: Wilfredo Arenas – Federación