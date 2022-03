Previa América de Cali vs. Once Caldas: duelo de favoritos

El encuentro entre diablos y el blanco blanco, siempre será un duelo de favoritos por la historia que cada uno de estos equipos tiene en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Llegada la fecha número nueve de la Liga BetPlay Dimayor, caleños y manizalitas llegan con diferente actualidad en la tabla de posiciones, pero con el mismo objetivo de estar entre los ocho favoritos del torneo.

Rojos y blancos se han encontrado en 202 ocasiones, donde 95 victorias han sido para los de Cali en contra de 56 para los de Manizales y 51 empates.

América, por entrar a los ocho

América de Cali que llega a la fecha nueve ubicado en la casilla 15 de la tabla de posiciones con nueve puntos, busca sumar de a tres en su casa y meterse en la pelea de estar en los ocho mejores del país y luchar por la estrella de 2022.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio no conocen la derrota en el Pascual Guerrero,, suman dos victorias y dos empates, pero esto no ha favorecido mucho al romance que hay entre la hinchada y el equipo. Además de las declaraciones dadas por el 'timonel' americano, quién reconoció sus declaraciones fallidas, "reconozco que me he pasado de todo en algunas ocasiones y ya se lo reconocí a mi jefe, pero la única intención que me mueve para quedarme en América es el querer ganar un título con el equipo", manifestó Osorio.

Los diablos rojos esperan volver a sumar en casa de a tres, su último triunfo en el Pascual Guerrero se dio en la fecha tres cuando le ganaron a Atlético Bucaramanga. Para resaltar en América está el jugador Luis Sánchez, quien ha sabido aportar con goles.

Lista de convocados

Foto: América de Cali

Once Caldas, quiere sorprender en su visita a Cali

El blanco blanco de Manizales que llega a la fecha nueve ubicado en la casilla cuatro con 15 puntos, quiere seguir validando su buen momento y la oportunidad de consolidarse entre los ocho mejores.

Once Caldas, sin duda alguna ha sorprendido gratamente en la liga 2022, mostrando que es un equipo que siempre debe estar en lo más alto de la tabla, y pasando la página de la mala racha que tuvo el año anterior.

La posición que tiene el equipo albo en este momento es producto de cuatro partidos ganados, tres empatados y ninguno perdido de los siete juegos disputados.

La buena noticia para los dirigidos por Diego Corredor,, es precisamente que su 'timonel' horas antes del juego ante América de Cali, renovó su contrato hasta junio de 2024.

Lista de convocados

Foto: Once Caldas

Posibles formaciones

América de Cali: D. Novoa; B. Medina, J. Segura, J. García; E. Mosquera, C. Sierra, L. Ángulo, E. Moreno; L. Sánchez, A. Ramos, I. Falque. D.T.: Juan Carlos Osorio.

Once Caldas: G. Ortíz; N. Giraldo, F. Torijano, B. Córdoba; J. Murillo, D. Quiñones, R. Mejía, A. Bárbaro; M. Carreazo, M. García, D. Váldes. D.T.: Diego Corredor.

Equipo arbitral

Central: Carlos Ortega- Bolívar

Asistente Nro. 1: Cristian De la Cruz- Nariño

Asistente Nro. 2: Javier Patiño- Meta

Cuarto Árbitro: Luis Navarro- Valle

VAR: Andrés Rojas- Bogotá

AVAR: Wánder Mosquera- Cundinamarca

Observador VAR: Ramón Girón- Federación