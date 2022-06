Los elegidos por Grígori Méndez para enfrentar a Junior

Independiente Santa Fe recibe la visita de Junior de Barranquilla en compromiso correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPLay 2022. La serie se encuentra con marcador de 2-1 en favor del equipo barranquillero, por lo que el conjunto cardenal debe ganar el partido si aspira a empatar la serie o seguir de largo. El director técnico de Santa Fe, Grígori Méndez, dio a conocer el listado de jugadores convocados para este partido.

Novedades del 'león'

Santa Fe registra novedades en la convocatoria para enfrentar al elenco currambero. El delantero y referente Wilson Morelo no fue tenido en cuenta por el técnico Méndez para este juego. Se desconoce el motivo de su no convocatoria, pues no se ha entregado reporte del departamento médico que indique que está lesionado y no debe pagar fecha de sanción. Se trataría entonces de decisión técnica.

Por otro lado, Carlos ‘La Roca’ Sánchez tampoco recibió el llamado para enfrentar a Junior. Al igual que con Morelo, debe tratarse de decisión técnica pues no hay reporte de lesión ni suspensión. El volante Neyder Moreno es otro de los jugadores que no ha sido convocado para este partido. En cambio, jugadores como Yilmar Velásquez, Harold Rivera y Jhon Velásquez hacen parte de la convocatoria.

Edwin Herrera, quien se ha venido desempeñando como lateral sin mostrar buen desempeño, no hace parte de la convocatoria. El que si fue llamado para el juego de Copa es el canterano Santiago Tamayo, que ya había tenido la oportunidad de jugar ante Deportivo Pasto por Copa y dejó gratas sensaciones.

En el arco, Leandro Castellanos y José Silva se consolidan como los habituales convocados. En la delantera, siguen recibiendo la oportunidad el argentino Fernando Coniglio y el extremo Andrey Estupiñán, pese a que su rendimiento no ha sido el mejor.

Listado completo de convocados

El partido se disputará este miércoles en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá a partir de las 20:10 horas y contará con la conducción arbitral de Edilson Ariza.