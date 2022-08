Alfredo Arias: "El fútbol es así, dependemos de decisiones"

Luego del empate obtenido frente a Águilas Doradas a dos goles, en el juego disputado por la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2022-II, el 'timonel' cardenal y el jugador Matías Mier dieron a conocer sus impresiones frente al resultado futbolístico y la molestia por las decisiones arbitrales que influyeron en el resultado.

El conjunto bogotano que visitó al cuadro de Rionegro se fue arriba en el marcador con goles de Wilson Morelo y Neyder Moreno, por su parte los dirigidos por Leonel Álvarez igualaron el encuentro con doblete de Marco Pérez.

"Nunca es fácil hablar en esta conferencia, con el sentimiento que tenemos de haber perdido dos puntos. El equipo mejoró lo del otro día, jugamos con un equipo que vino a proponer, igual que nosotros. Nos supimos sobreponer a un gol en contra, hicimos dos goles para ganar, hicimos un tercero que anularon, el fútbol es así y dependemos de decisiones y no es solo acá, es en general, por gente que nunca tocó un balón y decide partidos", aclaró el técnico Alfredo Arias.

A su vez el jugador Matías Mier, apoyó las declaraciones de su entrenador, mostrando su molestia frente al empate de visitantes, "estoy un poco molesto, porque hoy arrancamos sin VAR, luego, es extraño todo, me sumo a las palabras del profe de seguir trabajando para conseguir una victoria", Matías Mier.

Igualmente el técnico uruguayo fue enfático en el trabajo no solo de su equipo sino de un grupo como el arbitraje, contando una anécdota desde su experiencia, "un día un amigo me dijo, en el fútbol se gana y se aprende. Hoy perdimos dos puntos, debemos aprender de eso, cómo hacemos cosas que están a nuestro alcance, para no estar expuestos a una decisión errónea de un ser humano".

Para Matías Mier, lo que más le pudo costar al equipo al cierre del partido fue una desatención, "pudimos hacer otra cosa, pero esto se trata de hacer otra cosa, trabajar en lo que viene y ya con la cabeza en el día domingo, estar atentos a las indicaciones del profe en estos días para el próximo juego. Estamos muy unidos y nada nos puede perjudicar como grupo", agregó el jugador.

Con ventajas, rabias y fútbol Independiente Santa Fe comienza a prepararse para lo que será su próximo encuentro, el primero de local en la liga II, cuando reciba a Cortúlua y busque los tres primeros puntos del campeonato.