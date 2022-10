Santa Fe, análisis del rival: Envigado FC (fecha 15, Liga BetPlay 2022-II)

En el “Precioso horario” de las 8:15 de la noche este domingo 2 de octubre Independiente Santa Fe recibirá al Envigado FC en el marco de la fecha 15 de La Liga Betplay 2022-II en un juego vital para meterse entre los ocho primeros de la tabla y llegar a los 25 puntos, esto después del empate a un gol con Atlético Nacional y a espera del clásico para mediados de la próxima semana. En juegos definitivos cuando se acerca la final del todos contra todos.

Análisis del 'naranja'

La fábrica de talentos como es conocido el conjunto de Envigado gracias al buen proceso que realiza desde sus divisiones inferiores y que le ha permitido sacar importantes jugadores a los mejores equipos de Colombia y del mundo atraviesa un segundo semestre ocupando la no muy agradable casilla 15 en la presente liga. Con tan solo 16 puntos, y aunque Envigado no tiene la obligación de salir campeón incluso tampoco es obligatorio entrar a las finales, ya que la política o la filosofía de la institución es mantener la categoría en primera división y vender al menos uno o dos jugadores. Y ya que hemos tenido la oportunidad de ver oncenos de Envigado mejor ubicados, no deja de ser extraño encontrarlo en la parte baja de la tabla.

Cabe resaltar que de los 16 puntos nos encontramos con 4 victorias – 4 empates y un total de 6 derrotas

Envigado en calidad de visitante

En este semestre son dos los triunfos del Envigado fuera de su estadio.

La primera victoria hace exactamente dos meses el 2 de agosto de 2022 cuando los antioqueños vencieron a un venido a menos Deportivo Cali con un cómodo resultado de 0 -3

La siguiente victima Equidad Futbol Club el 11 de septiembre fecha en la que los “Aseguradores” caen por la mínima diferencia. Además de estas dos victorias como visitante le encontramos un empate a un gol Contra Atlético Nacional y una igualdad a 0 con Jaguares de Córdoba.

Y derrotas frente a Deportivo Pasto 4 -0, Millonarios 1-0, y Once Caldas 1 -0. Mostrando un equipo irregular cuando de salir del polideportivo se trata.

Posible onceno titular

Teniendo en cuenta sus últimas actuaciones un posible equipo titular seria con:

Felipe Parra, Santiago Jiménez, Carlos Ordoñez, Daniel Londoño, Jefferson Rodallega, Juan Zapata, Yilmar Calderón, Iván Rojas, Diego Moreno, Henry Mosquera, Jesús Hernández.

Entrenador: José Alberto Suarez.

Esquema de juego: 4-4-2

Edad promedio: 25 años.