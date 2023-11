Christian Marrugo no seguirá en Santa Fe

Christian Marrugo, volante ofensivo que llegó a comienzos de este año como refuerzo para Independiente Santa Fe, anunció en el programa El Vbar de Caracol Radio que no continuará en la institución cardenal para el 2024.

Marrugo afirmó que: “el próximo año no continuaré con Independiente Santa Fe. Me reuní con el presidente y me comunicó que no me iban a tener en cuenta, por lo que arreglé mi salida”. Por otra parte, se lamentó de no haber logrado algo importante en el club durante su estadía: “queda el sinsabor de que no puede llegar a una final o conseguir algo con el equipo”, enfatizó.

El experimentado jugador se mostró agradecido con lo que vivió en Santa Fe, a pesar de que los resultados no fueron los esperados: “La experiencia de conocer técnico nuevo, de ver todo lo que ha crecido el club, de reencontrarse con el presidente que en su momento me trajo también. Aprendí mucho de los muchachos y veteranos que estaban con nosotros, entonces creo que fue bonito a pesar de que no se dieron los resultados”, dijo el volante.

Respecto a su futuro, Marrugo aseguró que no tiene nada aún: “Acabo de arreglar mi salida ayer, toca esperar. Arreglar las cosas aquí, ir a Medellín a descansar y esperar a ver que pueda aparecer. Dios me dirá dónde y ya nos mostrará la mejor opción”, confirmó.

Christian Marrugo disputó en este 2023 un total de 43 partidos con Santa Fe (entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana), con dos goles marcados y una tarjeta roja recibida.

Marrugo hace parte de un grupo de jugadores de Santa Fe que fueron enviados a vacaciones y se desconoce aún cuales más no continuarán. Se prevé que sea el entrenador Pablo Peirano quien tome una decisión definitiva con respecto a los jugadores que se van del primer campeón.