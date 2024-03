Millonarios, con su gente, recibió a Independiente Santa Fe para disputar el compromiso válido por la fecha 15 de la Liga. El embajador llegaba con siete partidos sin poder sumar de a tres, pues venía de cinco derrotas y dos empates; mientras que, los leones llegaban con cuatro victorias y un empate en los últimos compromisos.

El equipo azul tenía tres bajas importantes en la línea defensiva para disputar este compromiso, pues Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas estaban con sus selecciones para cumplir con los amistosos de la FIFA, además, Andrés Llinás no estaba disponible, ya que presentó una lesión.

Primer tiempo: Remontada 'azul'

Para este compromiso, Alberto Gamero, planteó a su equipo con una línea de tres en el fondo conformada por Óscar Vanegas, Álex Moreno y Jorge Arias; sin embargo, al minuto 28 esto se tuvo que replantear, pues fue sustituido Arias. En el primer tiempo, el equipo tuvo la posesión y control de la pelota; sin embargo, esto no se vio reflejado en el juego, pues no generó en ataque, debido a que, no se llegaba con opciones claras al arco rival.

Al minuto 34 Santa Fe llega al arco defendido por Novoa, quien comete una falta dentro del área y termina siendo penal que cambiaría por gol Hugo Rodallega; sin embargo, Millonarios se encontraría con la pelota quieta que terminó siendo fundamental para el triunfo. Al minuto 42 el equipo aprovecha un descuido de los cardenales y desde la pelota quieta centran el balón que le llega a Daniel Cataño y convirtió el descuento de los embajadores.

Al 45' después de un tiro de esquina, el balón llega a Giordana quien define de media volea y pone a ganar a Millonarios. A pesar de que en el primer tiempo, se logró la posesión esto no se vio reflejado en el volumen de ataque, a pesar de eso, los jugadores supieron aprovechar las opciones de balón parado y las distracciones del rival.

Un segundo tiempo sin mucha acción

En la segunda parte, Santa Fe tuvo llegadas, en su mayoría remates desde fuera del área, que iban fuera del arco o fueron atajadas por Novoa, quien tuvo un buen compromiso, a excepción del penal cometido.

El embajador supo mantener la victoria, puesto que no sufrió el partido. Al 74' llega la consolidación del triunfo azul, después de que el equipo sube a atacar, Cataño centra y Diego Hernández convierte un autogol.

De Millonarios se destaca el ingreso de Juan Esteban Carvajal, quien entró de buena forma e intentó generar opciones para el equipo. Así mismo, Larry Vásquez fue fundamental para tener control en el medio campo y de esta forma controlar el partido.

Sin hacer un gran juego, Millonarios consigue un triunfo que ayuda desde lo anímico al grupo, y además lo mete en la pelea por entrar al grupo de los ocho. Así mismo, se destaca que desde lo individual algunos jugadores mejoraron, como Daniel Cataño, Mackalister Silva y Larry Vásquez.