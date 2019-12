LeBron, tranquilo pese al 0-3 de los Cavaliers

Los Cleveland Cavaliers no están teniendo una preparación fácil debido a las diversas lesiones que arrastran algunos de los pilares del equipo. Con un balance de 0-3 en este inicio de pretemporada, David Blatt espera poder tener a sus hombres lo antes posible y prepararse para afrontar un nuevo intento de asalto al anillo. La pasada madrugaba los de Ohio cayeron frente a los Grizzlies de Marc Gasol por 91-81, sufriendo su tercera derrota en tres partidos. Los actuales subcampeones han reforzado su plantilla para tratar de lograr el primer campeonato de su historia, pero se avecina un comienzo difícil para el equipo de LeBron James.

"Si te frustras en septiembre u octubre no conseguirás el objetivo"

Sin su backourt titular (Kyrie Irving e Iman Shumpert), el peso ha recaído sobre muchos de los suplentes, ya que Kevin Love y J.R. Smith tampoco estuvieron disponibles frente a los osos de Tennessee. No obstante, la estrella del equipo LeBron James se muestra despreocupado pese a que los Cavs no terminan de carburar: "No, no es frustrante. Si te frustras en septiembre u octubre no conseguirás el objetivo. Estoy bien", declaraba el alero de Akron. Después de una década en la liga, James sabe de sobra que el proceso es largo y no merece la pena sacar conclusiones demasiado precipitadas: "Mejoras día a día. No hay lugar para la frustración ahora mismo. Habrá momentos frustrantes durante la temporada. Ya vendrán, pero ahora es demasiado pronto".

Teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene la plantilla al completo, es de suponer que Cleveland irá a más mientras los partidos se vayan sucediendo, tal y como hizo la pasada campaña. "Estos no somos nosotros. Tenemos demasiados jugadores fuera. Nuestros dos bases y escoltas están fuera actualmente. Así como el ala-pívot y otro que no está con nosotros", alegaba James en referencia al ausente Tristan Thompson, que todavía se encuentra sin equipo. LeBron no pierde la esperanza de que su inseparable amigo retorne a la disciplina de los Campeones de la Conferencia Este.