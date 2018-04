La tensión entre Mitchell y Simmons aumenta

Donovan Mitchell y Ben Simmons ya se han cogido las matrículas. Los dos quieren recibir el premio al Mejor Rookie del Año, hecho que ha llevado a ambos jugadores a lanzarse ‘pullitas’ entre sí. El primero de ellos fue Simmons, cuando en una entrevista aseguró que él merecía el premio y que ningún rookie le había sorprendido este año.

La respuesta de Donovan Mitchell no se hizo esperar. Justo al llegar al estadio antes del encuentro frente a GSW, se le vio con una sudadera negra que decía: “Rookie: un atleta que juega su primera temporada como miembro de un equipo deportivo profesional”, en referencia a que Simmons ya estuvo el año pasado en la NBA aunque no pudiese jugar por lesión.

Al finalizar el partido, que acabó en victoria para Utah Jazz, Mitchell concedió una entrevista a ESPN donde se le preguntó acerca de la polémica con el jugador de los 76ers. En ella, aseguraba que “realmente no me importa. Lo más importante para mí es que estamos en la cuarta plaza y luchamos por ser terceros. Si me preocupara por los premios individuales, estaría renunciando a mis compañeros de equipo, y es todo lo contrario de lo que intentamos construir aquí. No soy el que está perdiendo el sueño por esto. No me importa”. Respecto a la sudadera: “Simplemente queríamos divertirnos todos. Eso es todo. Divertirse y simplemente disfrutarlo”.

Opciones muy reales a ROY

Le importe o no, Donovan Mitchell es el principal adversario que tiene Ben Simmons en la lucha por el Rookie Of the Year. El escolta de Utah Jazz ha sido uno de los mejores jugadores de su equipo. La actuación contra los Warriors fue muy buena, consiguiendo 22 puntos, tres rebotes y dos asistencias en 26 minutos. Y no solo eso. Mitchell, durante el partido, batió el récord que poseía Damian Lillard de 185 triples anotados en su campaña como rookie. En la temporada promedia 20.5 puntos, 3.7 rebotes y 3.7 rebotes.

Haya o no polémica, estamos ante una de las peleas más emocionantes por este premio. Ben Simmons y Donovan Mitchell, solo puede quedar uno.