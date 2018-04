Guía Playoffs NBA 2018: Oklahoma City Thunder, temporada agridulce pero con opciones

La campaña de los Oklahoma City Thunder se podría definir como incompleta, ya que han conseguido el objetivo de clasificarse para los Playoffs de la temporada, pero sin mostrar el juego que todo el mundo esperaba. Lo han hecho como cuartos clasificados en la Conferencia Oeste con un récord de 48 victorias y 34 derrotas, el mismo que Utah Jazz (quintos) y New Orleans Pelicans (sextos). Hasta casi el final de la Regular Season no se decidió si los Thunder entraban o no en Playoffs. Aunque es cierto que casi nadie los ponía como favoritos para eliminarse, la posibilidad estaba ahí y los nervios no cesaron hasta el último momento.

De izquieda a derecha, André Roberson, Paul George, Carmelo Anthony, Russell Westbrook y Steven Adams | Foto: nba.com

Russell Westbrook, la estrella del equipo

El base de 29 años, y actual MVP de la NBA, ha sido sin duda alguna el líder y mejor jugador de Oklahoma. Ha sabido en todo momento dirigir a un equipo al que a veces no le salían las cosas y, sobre todo, ha aparecido en los momentos clave de la temporada.

Westrbook es el primer jugador de la historia en promediar triple-doble en dos temporadas consecutivas | Foto: nba.com

Westbrook ha conseguido promediar triple-doble por segunda temporada consecutiva, un hito sin precedentes, ya que antes en la historia de la NBA nadie lo había conseguido hacer. Para ello debía recoger por lo menos 16 rebotes en el último partido de RS, y lo consiguió llegando hasta los 20. De esta forma sus estadísticas han quedado de la siguiente manera: 25.4 puntos, 10.3 asistencias y 10.1 rebotes por partido.

Muchos hablarán sobre si Westbrook se merece el MVP, porque como lo ganó el año pasado promediando triple-doble este año tiene que ser igual. Pero es que en la temporada 2016/17 hizo 42 triples-dobles, rompiendo así el récord que poseía Oscar Robertson de más triples-dobles en una misma campaña. Este año se ha quedado en 26, algo histórico también, pero que no es suficiente para adelantar a jugadores como James Harden o LeBron James en la carrera por el Most Valuable Player.

Westbrook junto a Harden, dos de los candidatos para ganar el MVP | Foto: nba.com

Billy Donovan, el señalado de la temporada

Gran parte de los aficionados de Oklahoma City Thunder no ven a Billy Donovan como entrenador de su equipo para la temporada que viene. Y en cierto sentido pueden tener razón. Donovan no ha sacado partido ni de uno de los mejores equipos de la liga, ni de uno de los mejores Big Three de la NBA. Todo ello, obviamente, sin mostrar un juego que maraville al espectador.

Va a estar en el aire si se verá o no a Donovan el año que viene al frente de OKC, no ya por el rendimiento del antes mencionado ‘Big Three’ en conjunto, sino por no haber sabido gestionar al equipo ni haber sacado rendimiento al banquillo. Una de las cosas por las que más se le acusa es de haber desaprovechado a un jugador como Carmelo Anthony, ordenándole realizar acciones que no son de su especialidad.

Billy Donovan tiene que sacar el máximo de Westbrook, George y Carmelo | Fotografía: Getty Images

Donovan tenía un equipo para quedar fácilmente terceros de Conferencia Oeste. Al principio, el año pintaba ilusionante en Oklahoma City, pero se ha ido truncando con el paso de partidos, y ahora Billy se la juega en el primer enfrentamiento de los Playoffs contra unos Utah Jazz que llegan muy fuertes.

Las aspiraciones del equipo en Playoffs

Recta final de la temporada. Los ansiados Playoffs están a la vuelta de la esquina. OKC deberá enfrentarse en primera ronda a los Utah Jazz de Donovan Mitchell, Ricky Rubio, Rudy Gobert… A primera vista parece una eliminatoria muy igualada, cualquier equipo puede salir vencedor.

Donovan Mitchell, posible ROY, será uno de los rivales de OKC en la primera serie | Foto: nba.com

Se espera una serie muy pareja, quizás llegando al sexto o séptimo partido. Los Thunder obviamente aspiran a quedar más lejos que primera ronda, donde ya se eliminaron el año pasado por 4–1 frente a Houston Rockets. Quedarse fuera otra vez en el mismo sitio sería en parte un fracaso. Lo que está claro es que será una de las series más disputadas y bonitas para ver.