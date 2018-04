Guía Playoffs NBA 2018: Toronto Raptors, el Norte reclama su trono

Una vez más, la campaña de los Toronto Raptors ha sido excelente. Por quinto año consecutivo han finalizado entre los cuatro primeros de la Conferencia Este, liderando en esta ocasión la clasificación con un récord de 59-23. Un balance que les coloca como el segundo mejor equipo de la liga, solo superado por el 65-17 de los Rockets.

Además, estas 59 victorias suponen el máximo de su historia, superando así las 56 de la temporada 2015/16. Así, con una plantilla más que notable, se plantan en los playoffs como uno de los claros favoritos de su cuadro. Sin embargo, en Canadá ya se han pegado algún que otro batacazo con un equipo que nunca termina de sacar su gen ganador en el momento más importante.

Resumen de la temporada

La mejor de siempre. Aunque los Celtics empezaron tremendamente fuertes, los Raptors siguieron en todo momento su estela. Mientras, la mala situación de los Cavaliers dejó un hueco que los de Toronto no dejaron escapar. De esta manera, fueron acechando desde la segunda plaza hasta que la plaga de lesiones mermó a los verdes.

Sus buenos resultados, más allá del buen juego, llegaron por su buen hacer en el Air Canada Centre. Han finalizado el curso como el mejor local de la NBA junto a los Rockets, sumando en su feudo un balance de 34-7. Sin duda, algo a tener en cuenta por los Wizards, que serán su rival de primera ronda y para cualquier equipo que se les cruce, puesto que los canadienses tendrían ventaja de campo hasta, al menos, unas hipotéticas Finales.

Fear The North reza su lema. Razón no les falta, y menos si DeMar DeRozan y Kyle Lowry rinden al nivel que se les exige. Pero más allá de sus dos estrellas, cuentan con una dupla interior formada por Serge Ibaka y Jonas Valanciunas. No es el mejor dúo de la liga pero, a la sombra del '10' y el '7', ejercen como escuderos de lujo. Por último, el rookie OG Anunoby completa un quinteto titular en el que ya no sorprende su presencia.

No obstante, uno de los grandes fuertes de los Raptors está en los suplentes. Su banquillo es el mejor de la liga. Sin grandes nombres pero con gran rendimiento, Casey cuenta con una rotación de lujo capaz de decidir partidos. El más destacado suele ser CJ Miles con 10'0 puntos por partido, pero a él también se le suman Fred VanVleet, Delon Wright, Pascal Siakam, Jakob Poeltl, Norman Powell y Lucas Nogueira.

Un cuadro muy completo que ha terminado siendo el segundo mejor ataque y la quinta mejor defensa por cada 100 posesiones. Unos números que hacen temblar a cualquiera pero que, de una vez por todas, deben trasladarse en resultados positivos durante los playoffs.

Estrella: DeMar DeRozan

No hay vuelta de hoja. El escolta es la cara más visible de la franquicia desde hace varias temporadas. En su octavo año como profesional ha logrado su cuarto All-Star, el tercero consecutivo. Un dato que refuerza su status de superestrella junto con sus números de 23,0 puntos, 3,9 rebotes y 5,2 asistencias.

DeMar DeRozan, un escolta 'Old School' | Foto: nba.com

Un jugador exterior que escapa al perfil habitual del triplista para dominar desde la media distancia. Aun así, su volumen de lanzamientos desde el perímetro ha aumentado hasta los 3'6 intentos por partido (máximo de su carrera), logrando además su segundo mejor porcentaje de acierto: 31,2%.

Por tanto, DeRozan sigue añadiendo recursos a su juego que pueden ser de vital importancia para la postemporada. Debe ser el líder junto a un Lowry que también debe dar un paso adelante en las eliminatorias. De hecho, mejorar el tiro exterior va a ser vital para el tercer equipo que más triples tira (33,0) pero que apenas es el decimoctavo en efectividad (35,8%). Por su parte, en el plano individual, DeMar deberá incrementar su 20'9% en triples que suma a lo largo de sus cuatro participaciones en playoffs.

Entrenador: Dwane Casey

Un claro candidato al Coach of the Year si no fuera por Brad Stevens y Quin Snyder. Llegó a Toronto en la temporada 2011/12, la de sophomore para DeRozan y en la que todavía estaban José Manuel Calderón o Andrea Bargnani.

Sus inicios no fueron fáciles con unos dos primeros años en los que no clasificaron para la postemporada. Sin embargo, desde entonces ahí están: cinco campañas en el TOP-4 del Este y, por fin, con serias opciones de ser la franquicia más dominante de esta parte de la NBA.

Dwane Casey junto a la mascota de la franquicia | Foto: zimbio.com

A lo largo de su carrera suma cinco premios al entrenador del mes. El último lo logró en el pasado mes de diciembre para, posteriormente, poder ser el entrenador del Team LeBron en el All-Star Game. Sin duda, un reconocimiento a la gran campaña realizada con un equipo que, con el poco movimiento protagonizado en verano, no parecía poder aspirar a dar un paso más en su proyecto.

Aspiraciones

Todo lo que no sea pisar las Finales de la Conferencia Este será un fracaso. Hace dos temporadas alcanzaron esta misma cota, y el año pasado cayeron en semifinales. Pero ahora han sido el mejor equipo, superiores a Cavaliers y Celtics, algo que deben demostrar ahora que llega la hora de la verdad.

Su posición en la clasificación les obliga a ello. Sin embargo, el gran objetivo que ansían en Toronto es plantarse en las Finales por el anillo. En condiciones normales podrían conseguirlo, pero deben dejar atrás los fantasmas de otros playoffs.

En sus dos primeros años de regreso a la postemporada cayeron estrepitosamente en primera ronda. Y para rematar, en la campaña anterior se comieron un sweep ante los Cavs, que les barrieron con un contundente 4-0. Pero ahora, con las lesiones de los Celtics, los irregulares Cavaliers y los jóvenes 76ers, deben ser el equipo que domine en el Este, y eso pasa por terminar como campeones de Conferencia.

Sin embargo, lo primero es lo primero y en primera ronda esperan los Washington Wizards. Un rival realmente complicado con el que tienen un balance de 2-2 en los enfrentamientos directos en liga regular. Por tanto, no deben confiarse ante John Wall y Bradley Beal, que sin duda tienen capacidad para enviarles a casa a las primeras de cambio, tal y como ocurrió en la 2014/15 (4-0 para los capitalinos).