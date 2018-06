Wilson Chandler ejerce su 'player option' para continuar en Denver

Google Plus

Otro que ejerce su opción de jugador. Tras anunciarse lo mismo por parte de Carmelo Anthony, ha llegado el turno para Wilson Chandler, que seguirá en las filas de los Denver Nuggets. Una decisión que, siendo lo mejor para el jugador, es tal vez una mala noticia para la franquicia.

El alero de 31 años percibirá 12'8 millones de dólares. Una cifra que no hubiera encontrado en el mercado de agentes libres y que se entrevé superior al rendimiento que pueda dar. Y es que su nivel en la última temporada no ha sido el deseado: 10'0 puntos, 5'4 rebotes y 2'2 asistencias en 74 partidos. Sus peores números en los últimos cinco años, promediando 5'7 puntos menos que en el curso anterior.

No es que su contrato sea extremadamente tóxico, pero deja a los Nuggets sin apenas margen de maniobra en un año donde deben renovar a Nikola Jokic y traer de vuelta a Will Barton. En la franquicia de Colorado pesan, y mucho, los contratos de Kenneth Faried (13'7M por un año), Mason Plumlee (27M por dos años) y Darrell Arthur (7'4M por un año). Molestan especialmente los de Faried y Arthur, que no han entrado en la rotación de Mike Malone.

Por tanto, los 12'8 millones de Chandler son otra losa encima. Además, el Draft ha traído a un jugador en su posición, Michael Porter Jr, sorprendente pick 14. Si éste llega recuperado de sus lesiones en la espalda y puede debutar este año, lo normal es que Wilson Chandler pierda protagonismo en el equipo y, seguramente, la titularidad.

Si está sano, Michael Porter Jr debería ser el alero titular | Foto: nba.com/nuggets vía Getty Images

Aparte, en Denver llevan tiempo interesados en un traspaso por el alero. Siempre ha sido objeto de rumores debido a un contrato que nunca terminó de gustar. En el verano de 2015 firmó una extensión de cuatro años, pero la cosa no pudo empezar peor, perdiéndose toda la temporada 2015/16 por una lesión. Tras esto, su rendimiento fue más que aceptable, pero siempre un poco inferior a lo esperado.

Por tanto, los Nuggets deberán tomar una decisión con Chandler, así como con Plumlee, Faried o Arthur. El valor de mercado de los dos primeros les hace interesantes para un posible traspaso, pero con los dos últimos se prevé complicado. Por tanto, el buy-out es una opción muy real, puesto que lo importante es liberar espacio salarial.

A todo esto, hay que sumarle los 30'5 millones de la player option de Paul Millsap y el intento de renovar a Will Barton, que es agente libre. Son dos jugadores con los que quieren contar y son objeto de preocupación, pero el verdadero quebradero de cabeza está en la extensión de Nikola Jokic, el buque insignia de un proyecto que todavía no ha recogido sus frutos.