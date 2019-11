Previa FC Barcelona - Maccabi: Un duelo muy ajustado

La Euroliga se jugará con doblete, al haber dos jornadas consecutivas en una misma semana. El Barça viene de arrasar al Fenerbahçe, uno de los equipos que ha cambiado su rutina hacia abajo en comparación con la anterior edición. El Maccabi, sin embargo, viene de caer fuera de casa ante el Milán, una de las revelaciones de la competición europea. El partido está fechado para este viernes 22 de noviembre a las 21:00 horas en el Palau Blaugrana.

El Barça busca mantener el liderato

Los de Pesic caminan hacia este partido con la mirada en lo más alto, tras seguir siendo los líderes de la Euroliga a pesar de las dos derrotas. El cuadro azulgrana llega a este enfrentamiento con una caída y una victoria en los dos últimos compromisos. El Barcelona visitó el Wizink Center con la pasión de romper barreras en la competición europea. Una victoria ante el Real Madrid hubiese valido oro para continuar con mayor comodidad arriba en la clasificación, pero no fue así.

Los de Pablo Laso salieron ilesos del partido tras arrollar a un Barça sin defensa férrea (86-76), y poco anotadora en los primeros compases del encuentro. El buen estado de forma de Mirotic ante su ex afición no sirvió para nada, y la derrota fue justa. Tras el bache ante el máximo rival, tuvo que verse las caras contra un Fenerbahçe desesperado. Los turcos, que rozan el último puesto en la tabla, necesitaban ganar para dar esperanza a su público. El buen juego del Barça hizo que el objetivo de los de Obradovic no se cumpliese, y cayeran derrotados por 89-63.

El reto del Maccabi: igualar al Barça

El Maccabi se sitúa en la cuarta posición de la Euroliga, muy cerca del primer puesto, ocupado a día de hoy por el Barça, su próximo rival. Y por todo ello es importante este encuentro para ambos clubes. El cuadro israelí viene de obtener una victoria y una derrota en sus dos últimas citas. Visitaron Vitoria, para plantar cara al Baskonia, con la única opción de ganar para continuar con la buena racha. Y así fue, el Maccabi arrasó totalmente en la pista, ganando por 83-113.

De poco les sirvió esta abrumadora victoria, la alegría se iba a desvanecer tras su visita al Milán. El conjunto italiano está siendo una de las revelaciones en esta temporada, colocándose entre los primeros clasificados gracias a su buen número de victorias (7). El conjunto israelí era consciente de que iba a tener que enfrentarse a diversas complicaciones para afrontar un triunfo más. El Milán demostró su fuerza bajo el aro, y se alzó con una victoria cómoda ante un Maccabi luchador. Si los de Giannis Sfairopoulos vencen, igualarían al Barça en su casillero.

Los jugadores destacados del duelo

Por parte del Barça, los protagonistas están claros. Mirotic, Higgins, Kuric y Tomic vienen siendo los jugadores más peligrosos del equipo de Pesic. Sobre todo, Mirotic, que no ha parado de sorprender a su afición desde que llegó en el pasado verano procedente de la NBA. En los últimos duelos, han firmado asombrosas anotaciones, y eso es lo que les hace sobresalir por encima del resto. En sus recientes actuaciones más destacadas sumaron: Higgins (22 vs Fenerbahçe), Mirotic (22 vs Real Madrid), Kuric (12 vs Real Madrid) y Tomic (13 vs Real Madrid). En cada uno de los partidos han demostrado no dar un paso atrás, y por ahora, son los que dirigen las riendas de un Barça en plena forma.

Del lado del Maccabi, hay que subrayar las habilidades de Wilkebin, Bryant, Dorsey y Wolters sobre todo. Son cuatro baluartes que hicieron que el Baskonia saliera destrozado del encuentro, no notaron ninguna alternativa para evitar una abultada derrota. Se puede convertir en un absoluto dolor de cabeza para la defensa del Barça, siempre que todos ellos se encuentren en su mejor momento. Han sido los líderes del cuadro israelí para alcanzar el cuarto puesto en la tabla, a una sola victoria del primer clasificado, el propio Barça. En sus últimas actuaciones, estos cuatro jugadores obtuvieron cifras espeluznantes: Wilkebin (20), Bryant (19), Wolters (14) y Dorsey (12).