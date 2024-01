El decepcionante récord de los Pistons

Con su victoria por 129 a 127 frente a Toronto Raptors, los Detroit Pistons cierran la racha negativa más longeva de la historia de la liga. 28 encuentros consecutivos esquivando la victoria que superan las 26 derrotas de Cleveland Cavaliers en la temporada 2010-11. Philadelphia 76ers ya encadenó entre la 2014-15 y la 15-16 las 28 derrotas seguidas. La diferencia es que los Pistons lo han hecho en una misma temporada.

La salvaje desigualdad de la Conferencia Este

Si comparamos la situación de Detroit con el líder de la NBA y la Conferencia Este, los Boston Celtics, la decepción es todavía mayor. Mientras Boston acumula un récord de 26 victorias y 6 derrotas, los de la 'Ciudad del Motor' tienen un balance de 3-29. Una comparación a tener en cuenta, sobre todo dado el hecho de que Boston Celtics ha atravesado el calendario de partidos más complicado durante esta primera parte de la temporada.

Un equipo a la deriva, a pesar de Cade

Es cierto que en este encuentro frente a los Raptors, todo el equipo jugó de manera bastante sólida. Sin embargo, durante toda la temporada los Pistons han sido liderados por un Cade Cunningham que está jugando prácticamente solo. El número 1 del Draft de 2021 promedia actualmente 23,5 puntos por partido y 7,3 asistencias, siendo el máximo anotador de los Detroit Pistons y el puesto 23 de la liga. Algo que no es suficiente para que los de Monty Williams dejen de ser el equipo en peor estado de forma actualmente.

Tampoco están funcionando incorporaciones como las de Marvin Bagley III, James Wiseman o Joe Harris. La otra cara de la moneda es Bojan Bogdanovic, que se incorporó al equipo en 2022 y está cerca de los 20 puntos por partido.

Incertidumbre y dudas para el futuro

Lo más preocupante de la situación de Detroit es que no se sabe cuánto se alargará. Los aficionados de los Pistons podrían ser optimistas si miran a equipos como Oklahoma City Thunder, una plantilla joven que pasó por momentos complicados y actualmente está consiguiendo una reconstrucción. Sin embargo, lo de los Pistons no es algo reciente. Llevan desde 2020 liderando las posiciones del Draft y consiguiendo interesantes picks. Aunque está claro que los nombres propios de ciertas piezas sirven de poco si el engranaje no funciona.

Otra cosa que no está saliendo como se esperaba es la incorporación de Monty Williams. El exentrenador de Phoenix Suns que consiguió alcanzar las finales en 2021, no está siendo diferencial para los resultados del equipo. Pese a ser un grandísimo entrenador, quizá necesita contar de primera mano con un proyecto consolidado y no es el técnico adecuado para una reconstrucción.

Habrá que ver cómo les va en lo que resta de temporada, lo que está claro es que ahora mismo los Detroit Pistons atraviesan uno de los peores momentos de su historia y necesitarán un gran esfuerzo y un largo proceso para poder levantar cabeza.