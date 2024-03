El pasado 23 de enero, los Milwaukee Bucks hacían oficial el despido de su entrenador, Adrian Griffin. En ese momento, los Bucks se encontraban segundos en la clasificación de la conferencia este, con un récord de 30 victorias y 13 derrotas. Periodistas como Adrian Wojnarowski, de ESPN, o Shams Charania, de The Athletic, ponían a Rivers como el favorito para hacerse con el cargo. Y así fue. Un día después del anuncio del despido de Griffin, los Bucks anunciaban la incorporación del que fuera campeón con los Boston Celtics en 2008.

BREAKING: Doc Rivers is finalizing an agreement to become the next coach of the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. The Bucks are getting the coach they targeted over the past 24 hours. pic.twitter.com/SP16vhYJDP