Previa Valencia Basket - Anadolu Efes Istambul: la Euroliga vuelve a la Fonteta

Foto: Santiago Arxé (VAVEL España)

18 de diciembre de 2014. Esa fue la última vez que sonó el "I Feel Devotion" en Hermanos Maristas. Neptunas Klaipeda visitaba la Fonteta ante un Valencia Basket que ya estaba eliminado de aquella edición de la Euroliga y que ya no se jugaba nada. Ha costado pero, casi tres años después, la máxima competición europea de clubes de baloncesto regresa al Pabellón de la Fuente de San Luís. Valencia recibe este viernes a partir de las 21:00 horas a Anadolu Efes Istambul, equipo cuyo entrenador es el ex taronja Velimir Perasovic y que recientemente ha firmado al también exjugador del equipo taronja Justin Doellman. El regreso de ambos pone el broche de emoción a un nuevo partidazo en la Fonteta, que volverá a llenarse para otra noche de gran baloncesto en la capital del Turia.

Anadolu nunca ha ganado en Valencia

El Efes no es un rival desconocido para la plantilla entrenada por Vidorreta. De hecho, el encuentro de este viernes será la tercera vez que los turcos visiten la Fonteta. El precedente es favorable al cuadro valenciano, pues en las dos ocasiones anteriores acabaron derrotando al conjunto de Estambul. En la edición de la temporada 2003-04, el equipo entrenado por Paco Olmos consiguió el triunfo con un marcado final de 107-103. En aquella plantilla también estaba el mallorquín Pedro Llompart, actual jugador de Valencia temporalmente aunque no está inscrito en Euroliga y no puede jugar esta competición. La última vez que Anadolu visitó la Fonteta fue en la campaña 2010-11 y tampoco consiguió derrotar a los valencianos tras caer por un 62-56. Aquella temporada, la plantilla taronja entrenada por Svetislav Pešić consiguió llegar a cuartos de final, haciendo su mejor participación de la historia del club en esta competición, donde quedó eliminado en una serie al mejor de cinco partido contra el Real Madrid Baloncesto.

El regreso de Perasovic y de Doellman

El partido de la segunda jornada también será muy emotivo para los aficionados de Valencia Basket. No solo regresará la Euroliga a la Fonteta, sino que también lo harán Velimir Perasovic y el jugador norteamericano Justin Doellman. 'Peras' entrenó al Valencia desde 2012, sustituyendo a Paco Olmos, hasta 2015, cuando Carles Durán cogió el relevo del croata. En esas tres temporadas, siempre clasificó al equipo para el PlayOff además de quedar finalista de la Eurocup 2011-12 y de la Copa del Rey 2012-13. En su segunda campaña en la capital del Turia, Perasovic conquistó la segunda Eurocup de la entidad taronja tras vencer en la final de 2014 al Unics Kazan ruso por 80 a 67 en el partido de ida y 85 a 73 en el partido de vuelta disputado en Rusia. Concretamente, el MVP de aquella final fue Justin Doellman que ahora forma parte del cuadro turco. El talento de Ohio jugó dos años con la camiseta taronja, conviertiéndose en toda una estrella del club de la Fonteta y un ídolo para el aficionado. El de Cincinnatti también fue elegido máximo anotador de la Liga Endesa en 2012, algo que nunca había conseguido un jugador del Valencia hasta entonces. En 2015, fichó por el FC Barcelona donde hizo dos campañas irregulares hasta desvincularse en junio de este año. De hecho, el norteamericano sonó hasta hace bien poco para reforzar al equipo de Vidorreta, pero finalmente terminó fichando por Anadolu.

Equipo peligroso liderado por McCollum

El rival de Valencia no es nada fácil. Perasovic cuenta con un buen plantel capaz de plantar cara a cualquiera. Errick McCollum es el mayor activo a tener en cuenta, pues lleva 28,5 puntos de media por partido en la liga turca, donde es el máximo anotador, y en la primera jornada de Euroliga contra el Real Madrid anotó 26 puntos para un total de 30 de valoración. También hay que destacar en Anadolu a Bryant Dunston y a Vladimir Stimac entre otros. La única baja que tendrá el entrenador croata será la del alero estadounidense Ricky Ledo, que no jugará mañana en Valencia debido al fallecimiento de su padre, según ha informado en la tarde del jueves la entidad de Turquía. En defintiva, Anadolu Efes Istambul es un equipo muy completo con unos jugadores con gran capacidad para anotar fácilmente. Vienen de perder la semana pasada en el Palacio de Deportes de Madrid y, al igual que Valencia, buscarán su primer triunfo en este nuevo formado de Euroliga.

'Dubi' y su máscara

Valencia quiere ganar en su debut de Euroliga en la Fonteta. Un Pabellón de la Fuente de San Luis que estará lleno hasta la bandera, pues quedan muy pocas entradas disponibles a la venta. El equipo no pasa por su mejor momento, pues lleva dos derrotas consecutivas (contra Khimki y Real Madrid) y necesita empezar a ganar partidos para recuperar la confianza que había al inicio de temporada. Txus Vidorreta seguirá sin poder contar con Antoine Diot, Latavious Williams y Fernando San Emeterio. Por su parte, Pedro Llompart no puede jugar al no estar inscrito en la competición. Si que podrán disfrutar de minutos Josep Puerto y Tryggvi Hlinason, que han sido convocados nuevamente por el técnico vasco. Sin duda, la mejor noticia de la semana es que Bojan Dubljevic podrá jugar gracias a una máscara que le protegerá la nariz. El pívot montenegrino sufrió un golpe en el partido de Liga del pasado domingo y se fracturó el tabique nasal, un suceso que hizo saltar las alarmas en la entidad taronja. Vidorreta afirmó que “tras dos días de reposo el miercoles ya entrenó”.

El entrenador vasco habló en la previa del encuentro y destacó que "tenemos que seguir en la buena línea de competir como lo hicimos en Moscú y reclamar un poquito más de acierto. Anadolu tiene una plantilla de primerísimo nivel, que el año pasado estuvo entre los ocho primeros y está muy bien dirigida por Perasovic, por lo que hay que tener máximo respeto hacia ellos pero confianza en que si hacemos nuestro trabajo y nos mantenemos firmes tendremos nuestras opciones”