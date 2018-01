Valencia vence a Fuenlabrada y será cabeza de serie en la Copa

Google Plus

Valencia cerraba la primera vuelta de Liga Endesa recibiendo al Fuenlabrada en la Fonteta. Los madrileños llegaban a la capital del Turia en buen estado de forma, tras clasificarse para la Copa del Rey que se celebrará el próximo mes de febrero en Gran Canaria. Por su parte, los locales venían de caer derrotados por 86 a 82 en el partido de Euroliga del pasado jueves en Kaunas contra Zalgiris. Para este partido, Vidorreta recuperaba a Joan Sastre tras mes y medio de baja por lesión y también a Erick Green. Por contra, el técnico vasco no pudo contar con Sergi García, Guillem Vives, Antoine Diot y Latavious Williams, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Por otra parte, Néstor García pudo contar con todos sus hombres para este encuentro.

El partido comenzó con una canasta de dos de Rafa Martínez, que anotaba los dos primeros puntos para Valencia Basket. Los de Hermanos Maristas salieron muy enchufados al parquet, con un Rafa Martínez muy activo, que no paraba de repartir asistencias a sus compañeros, y un gran Pleiss debajo del aro (14-5). Vidorreta sacaba a pista al canterano Hlinason, que en la primera que tuvo machacó el aro rival. Los visitantes tuvieron muchas imprecisiones que los locales sí aprovechaban para aumentar distancias. De esta forma, el primer período concluyó con un espectacular triple de Green desde su casa que daba una ventaja de +11 para Valencia (27-16).

El segundo cuarto arrancaba con una canasta de dos de Olaseni, que estaba siendo el mejor de los fuenlabreños. En cuatro minutos, los visitantes recortaron distancias y se pusieron a dos con un 2+1 del propio Olaseni (30-28). Valencia supo reaccionar y volvió a marcharse de +11 puntos en el electrónico gracias a la anotación de hombres como Rafa Martínez, Doornekamp o Pleiss. Sastre también volvió a contar con minutos tras mes y medio de lesión. El Fuenlabrada no se rendió y recortó distancias una vez más gracias a la muñeca de Eyenga, que fue el mejor de los suyos, y se marchó al descanso seis abajo en el marcador (49-43).

Tras el paso por vestuarios, ambos equipos salieron a pista con gran intensidad y un gran acierto anotador. Valencia estuvo muy acertado desde los 6,75m gracias a la muñeca de Rafa Martínez y San Emeterio. El entrenador visitante Néstor García tuvo que pedir tiempo muerto, ya que los de la Fonteta se volvían a marchar en el marcador (64-52). De poco sirvió, pues los valencianos siguieron aumentando distancias con Rafa Martínez tirando del carro y cerraron el tercer cuarto con un +17 a favor (72-55).

Los últimos diez minutos empezaron con los dos equipos que no estuvieron acertados de cara al aro. Tuvieron que transcurrir cuatro minutos hasta que O’leary anotó la primera canasta del último cuarto. Luego, Erick Green anotaría cinco puntos seguidos que obligaban al técnico visitante a parar el encuentro (77-58). El norteamericano tiró del carro y se puso con 17 puntos en su cuenta personal antes de marcharse al banquillo. Valencia estaba cómodo en pista y no vio peligrar el partido en ningun momento. Una canasta de Rupnik en los últimos segundos de partido no pudo evitar la derrota de los suyos (88-72).

El próximo compromiso de Valencia Basket será este viernes 26 a las 20:30h, cuando reciba en la Fonteta al Khimki ruso en una nueva jornada de Euroliga. En Liga, visitará la pista de Obradoira el domingo 28 a las 18h de la tarde. Por su parte, el Fuenlabrada volverá a jugar en Liga el próximo saábado 27 de enero a partir de las 19h, cuando reciba en casa al Andorra.