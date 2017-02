Beal, descontento con la elección de Carmelo para el All-Star

Bradley Beal durante un partido. (Foto vía NBA)

Muchos medios de comunicación americanos situaban a Bradley Beal como uno de los principales candidatos a sustituir al ala - pívot de los Cleveland Cavaliers en el partido de las estrellas de esta noche. Sin embargo, esta decisión era una competencia exclusiva del Comisionado de la NBA, lo que significa que ni fans, ni prensa, ni jugadores y técnicos tenían poder de decisión en el asunto.

La polémica se ha desatado a causa de que la opción que resultaba más lógica para la mayoría de fans era la de sustituir a Love por un jugador de la misma posición, el frontcourt, finalmente ese “4” esperado por los seguidores será Carmelo Anthony, un “3” con muchas características de ala-pívot.

“Nunca voy a decir que un jugador no merece estar en un All-Star Team. Por un lado, Carmelo es un gran jugador. Demonios, él ha sido una de las mejores amenazas ofensivas en la liga desde hace años, y no le estoy quitando ningún mérito. Pero el proceso no tiene sentido. Si te recompensan, entonces no entiendo cómo se tomó la decisión” , declaró Beal tras conocer la decisión adoptada por Adam Silver.

A pesar de que la decisión de la elección del banquillo para el All- Star corre a cargo del Comisionado de la NBA, Adam Silver reconoció que en casos como este se seleccionaba al jugador inmediato que no había conseguido entrar en el equipo de las estrellas, es decir, Carmelo Anthony se situaba en la posición número ocho de la conferencia este en base a los votos emitidos por los entrenadores.

Beal no pone en duda esto, a pesar de no poder ser comprobado, sino que argumenta que se deberían tener en cuenta otros factores aparte de los votos emitidos por los entrenadores, como el progreso del jugador en la temporada, sus números o su importancia en el juego de su equipo.

Es cierto que Bradley Beal está siendo clave para los Washington Wizards y que estos se sitúan por encima de los New York Knicks, equipo de Carmelo Anthony. Pero por otra parte Carmelo Anthony es todo un veterano en la liga y en los All- Star, acumulando nueve participaciones, algo contra lo que es difícil competir.