Richie Porte repite en Willunga Hill y se lleva la general virtual

Richie Porte celebrando la victoria. | Fuente: Getty Images

Los “aussies” siguen en estado de gracia en su territorio. Sí, sí, así es, otro ciclista australiano ha vuelto a ganar la etapa en el Tour Down Under. Esta vez ha sido el turno de Richie Porte. En la segunda etapa ya demostró que era el más fuerte cuando la carretera miraba hacia arriba, y en la quinta etapa con final en Willunga Hill, la habitual etapa decisiva, ha vuelto a demostrar su fortaleza y ha vencido sin prácticamente oposición, proporcionándole un margen que le da el Tour Down Under de forma virtual.

Una etapa para los hombres de la general

Los ciclistas que se presentan a la primera prueba del UCI World Tour, TDU, en busca de la general final se marcan la quinta etapa como clave, debido a ser un final en alto en Willunga Hill.

La etapa del día salía de McLaren Vale y contenía dos ascensiones a Willunga Hill en los últimos 30km, donde los aspirantes a la general debían estar atentos. Se esperaba que la victoria estuviese entre ellos por la existencia de bonificaciones y la necesidad de sumar triunfos por parte de los equipos fuertes.

Fuente: Tour Down Under

Jack Bauer ha vuelto a ser el encargado de animar la carrera

El ciclista del equipo Quick-Step Cycling se volvió a meter en la fuga del día por segundo día consecutivo. Esta vez estuvo acompañado por William Clarke (Cannondale-Drapac), Thomas de Gendt (Lotto Soudal) y Jeremy Maison (FDJ), llegando a obtener una ventaja de aproximadamente tres minutos cuando se iniciaba la primera ascensión a Willunga Hill.

La escapada del día. | Fuente: Quick-Step Floors

Tres minutos al inicio del primer paso por Willunga Hill. Visconti y Hamilton al ataque

Durante la primera ascensión a Willunga Hill la distancia empezó a disminuir, provocando que desde la fuga se impusiera un ritmo elevado para tener opciones a la victoria de etapa. William Clarke se tuvo que descolgar. Giovanni Visconti (Bahrain Merida) y Chris Hamilton (Team Sunweb) atacaron desde atrás viendo que los fugados tenían opciones a la victoria.

Se acerca el desenlace, la segunda y última ascensión a Willunga Hill

Team Sky y Orica – Scott impusieron un ritmo fuerte para anular la escapada y que sus líderes, Henao y Chaves, tuvieran la oportunidad de vencer. A 5km. del final neutralizaron a la fuga. La carrera empezaba de nuevo, pero Team Sky no quería aflojar el ritmo. El pelotón se iba reduciendo y entre ellos el segundo clasificado de la general, Gorka Izagirre, que debido a su espectacular caída en la tercera etapa no le permitió estar delante. El equipo Sky seguía en su empeño, solo quedaban siete ciclistas en el grupo y Porte lanzó su ataque en busca de la victoria. Nadie lo pudo seguir.

Richie Porte se presentó en solitario en la meta con 20” de margen respecto Nathan Haas, Esteban Chaves, Diego Ulissi y Jay McCarthy. El primer español en meta fue Rafael Valls que llegó en séptima posición a 23”.

Richie Porte acercandose a la meta. | Fuente: Tim de Waele

En la general, Richie Porte sigue mandando con un margen de 48” sobre Chaves, 51” sobre Haas y 54” sobre McCarthy. El primer español sigue siendo Rafael Valls a 1’02”, empatado a tiempo con Rohan Dennis (6º), Gesink (8º) y Kelderman (9º).

Sexta y última etapa

La última etapa del Tour Down Under se disputará íntegramente en Adelaida con un circuito de 4,5 km. de longitud y 20 vueltas. Es un circuito sin especiales complicaciones y se espera que se decida al sprint, por lo tanto se espera que la general no sufra cambios destacables. También se espera que la victoria este entre los mejores sprinters de este TDU, en especial será un todos (Sagan, Bennett, Van Poppel…) contra Ewan.