Etapa 18 del Giro de Italia EN VIVO online: Moena - Ortisei / St. Ulrich

Si deseáis más información, no dudéis es consultar nuestra completa Guía VAVEL del Giro de Italia en vivo con análisis del recorrido, favoritos, sprinters, españoles y cada uno de los 22 equipos participantes.

Al igual que en la etapa de Bormio, los favoritos para ganar la etapa son Nairo Quintana (Movistar Team) y Vincenzo Nibali (Bahrain Merida Pro Cycling Team), sin descartar a otros hombres en buena forma como Ilnur Zakarin (Team Katusha-Alpecin), Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) o Mikel Landa (Team Sky), que pese a no luchar por la general, tiene entre ceja y ceja lograr una victoria y además querrá defender la maglia azzurra. También habrá que poner un foco sobre el líder, Tom Dumoulin (Team Sunweb), siempre temeroso de las etapas con muchos puertos encadenados. Esta es la última de las dos jornadas que había marcado en rojo por su peligrosidad.

Superada la alta montaña, se bajará hasta Ortisei, al lado de la meta, para dar un rodeo que incluirá el Passo di Pinei (3ª categoría) y el descenso hasta el valle. Desde ahí, la subida final hasta Ortisei; si bien el puerto de Pontives (1ª categoría) finaliza a cuatro de meta, se seguirá subiendo hasta dicha localidad, excepto los últimos 400 metros. En total, unos 4.000 metros de desnivel acumulado.

En cuanto a la etapa de hoy, mucho ojo, porque bien podría catalogarse como la segunda etapa reina de este Giro. A pesar de su corta distancia (137 kilómetros), la etapa con salida en Moena acumula una dureza más que destacable, con tres primeras cotas de alta montaña, por encima de los 2.000 metros (Pordoi, Valparola y Gardena), con una longitud de entre 9 y 13 kilómetros. Serán puertos para formar una fuga o, quién sabe, si para atacar desde lejos (la distancia de la etapa lo hace posible).

Resto de maillots: Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) va camino de llevarse la maglia ciclamino de la regularidad con una ventaja de 133 puntos sobre Jasper Stuyven (Trek-Segafredo); la maglia azzurra está en posesión de Mikel Landa (Team Sky), con 16 puntos de ventaja sobre Luis León Sánchez (Astana Pro Team); mientras Bob Jungels (Quick-Step Floors) es el mejor joven, con 1:58 de ventaja sobre Jan Polanc. Por último, Movistar Team lidera la clasificación por escuadras.

Sin ninguna lucha entre los favoritos, la general apenas sufrió cambios. Tom Dumoulin (Team Sunweb) sigue líder, con 31 segundos sobre Nairo Quintana (Movistar Team) y 1:12 sobre Vincenzo Nibali (Bahrain Merida Pro Cycling Team). Sin embargo, sí que varió el último puesto del top-10, pues Jan Polanc aprovechó su presencia en la fuga para escalar a la décima posición por delante de Adam Yates (ORICA-Scott).

Os dejamos este vídeo con los mejores momentos de la etapa con final Canazei.

Repasamos lo ocurrido en la jornada de ayer. En una jornada bastante relajada para los favoritos, Pierre Rolland (Cannondale-Drapac Pro Cycling Team) consiguió la primera victoria francesa de este Giro al rematar en solitario una numerosa fuga de 43 hombres. Rui Costa (UAE Team Emirates) y Gorka Izagirre (Movistar Team) completaron el podio de la etapa. Los favoritos se tomaron con mucha calma esta jornada que no aportaba terreno suficiente para hacer daño y llegaron en un gran pelotón a ocho minutos del ganador. No obstante, la presencia de Jan Polanc (UAE Team Emirates) en la escapada hizo peligrar el top-10 para los equipos punteros, lo que hizo que no se descuidaran en exceso.

¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la decimoctava etapa del Giro de Italia en vivo en VAVEL! La extrema última semana de la Corsa Rosa no da tregua. Hoy nos espera una emocionante etapa de alta y media montaña con cinco puertos puntuables. 137 kilómetros subeibajas entre Moena y la llegada en alto de Ortisei. ¡Comenzamos!