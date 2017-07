Tour de Francia 2017: BMC Racing Team, Porte sueña con la victoria

Google Plus

El equipo BMC durante una crono de la pasada Tirreno Adriatico | Foto: La Presse / Fabio Ferrari

BMC Racing Team se presenta a la Grande Boucle con la motivación por las nubes debido al estado de forma de su jefe de filas, Richie Porte. El corredor australiano ha completado una gran preparación que le mete en la quiniela para, al menos, asaltar su primer podio de una gran vuelta. Quizá pensar en la victoria sea excesivo, pero soñar, como dicen, es gratis.

Nicolas Roche y Damiano Caruso, piezas claves en la montaña; Van Avermaet tratará de buscar una victoria de etapa

Para consolidarse de una vez por todas con los grandes vueltómanos actuales, el aussie estará arropado por un sólido equipo, empezando por sus dos piezas claves en la montaña, Nicolas Roche (experto gregario) y Damiano Caruso (fogueado en la Vuelta a Suiza y dispuesto a dejarse la piel). Para un terreno intermedio también contará con la ayuda de Alessandro De Marchi, un clásico de las escapadas, y el veterano Amaël Moinard.

El 'nueve' lo completa un trío suizo de buenos rodadores conformado por Michael Schar, Danilo Wyss y Stefan Küng, este último, debutante en la ronda gala y que pasa por ser la esperanza del equipo en las contrarrelojes, con permiso del propio Porte. Por último, la guinda del pastel la pone el belga Greg Van Avermaet, quien, a pesar de su inmaculada primavera, tiene la intención de lograr una victoria de etapa. No es para menos en un conjunto como el estadounidense, que lleva la friolera de 29 triunfos —18 World Tour— en 2017, solo por detrás de Quick-Step Floors (31).

Equipo BMC Racing Team para el Tour de Francia 2017

Ciclista País Edad Richie Porte Australia 32 Nicolas Roche Irlanda 32 Stefan Küng Suiza 23 Damiano Caruso Italia 29 Greg Van Avermaet Bélgica 32 Alessandro De Marchi Italia 31 Michael Schar Suiza 30 Danilo Wyss Suiza 31 Amaël Moinard Francia 35

El líder: Richie Porte

El australiano está de dulce en este 2017: posiblemente, haya completado su mejor inicio de temporada, y eso le sitúa justo tras los máximos favoritos para ganar este Tour. Seis victorias atesora por el momento: la general del Tour Down Under (más dos victorias en las dos etapas de montaña), la etapa reina de la París-Niza, carrera en la que no pudo pasar de la undécima posición al ser víctima de los abanicos, el Tour de Romandía y, por último, una crono del reciente Dauphiné en el que un error táctico le privó de la victoria final por solo diez segundos.

No cabe duda de que Porte va con todo a la ronda francesa y esta vez será la primera que lo haga como indiscutible jefe de filas: el aussie ya tuvo que hacer de gregario de lujo para Contador y Froome, pero eso ya es el pasado. En 2016 colideró BMC junto a Van Garderen y el tiempo dio razón al australiano, finalizando en una notable quinta posición (su mejor resultado en una grande) que, de no haber sido por la mala suerte —pinchazos, la caída de la moto—, podría haberse convertido en su primer podio.

Porte ha demostrado tener piernas para combatir (y superar) a los mejores en la montaña. Solo le falta un poco de fortuna y saber leer la carrera para soñar con vestir de amarillo en París o, al menos, acabar en el cajón.

Richie Porte rozó la victoria en el Dauphiné | Foto: ASO / A.Broadway

El gregario: Nicolas Roche

A sus 32 años, el irlandés ya sabe lo que es trabajar para Contador y Froome. En su primer año en la escudara americana, debe demostrar su experiencia en la alta montaña y ser el hombre de confianza de Porte, junto al italiano Damiano Caruso. Tras un primer tramo de temporada en la que no ha destacado en ninguna prueba, deberá desfondarse en la Grande Boucle.

El sprinter: Greg Van Avermaet

El 'Rey de las clásicas' ya tiene crédito para lo que resta de 2017 después de su exhibición esta primavera. Junto a Danilo Wyss, es el hombre más rápido de BMC. Al no tratarse de un sprinter puro, el belga no tiene opciones ante los mejores velocistas del pelotón, pero seguramente tendrá el permiso de su equipo para buscar una victoria parcial por su cuenta en jornadas más escarpadas. Ya lo consiguió el año pasado, vistiéndose además de amarillo.

Van Avermaet, la estrella de las clásicas de BMC | Foto: Tim de Waele

Atentos a: Alessandro De Marchi

El italiano ha pasado desapercibido toda la temporada, a excepción de un quinto puesto en una etapa de la Volta. Sin embargo, es un corredor todoterreno con gran instinto para meterse en las fugas buenas. Ya sabe lo que es ganar en una grande (dos etapas de la Vuelta) y en 2014 recibió el premio de la combatividad en el Tour. Sin duda, su seña de identidad.

Posible revelación: Stefan Küng

El recientemente proclamado Campeón de Suiza contra el crono debuta en la ronda gala en el mejor estado de forma de su corta carrera. Este joven helvético se ha crecido en las carreras de casa, habiendo conseguido una victoria en la segunda etapa de Romandía y dos segundos puestos en las dos contrarrelojes de la Vuelta a Suiza. Lo dará todo en esa crono inicial de Düsseldorf, poniéndole las cosas difíciles a Tony Martin.

